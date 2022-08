De futurs 6e visitent leur nouveau collège dans le quartier Ginko à Bordeaux

Un nouveau collège sort de terre dans le quartier Ginko à Bordeaux. Il fait partie du "plan collège" du département qui prévoit d’ici 2024, la création de 14 nouveaux collèges et la réhabilitation de 10 collèges existants. Les travaux ont commencé en 2017 et l'année dernière, en 2021, un premier nouveau collège avait été inauguré, à Marsas. Cette année, six bâtiments seront inaugurés à la rentrée en septembre. Dont celui de Ginko. Il pourra accueillir au maximum 700 élèves, mais dans un premier temps, ils seront seulement 200, en 6e et en 5e. Les autres niveaux ouvriront plus tard.

Une des spécificité de ce nouvel établissement est qu'il a été conçu pour consommer le moins d'énergie possible. L'établissement possède des panneaux photovoltaïques pour utiliser la chaleur, récupère les eaux de pluie pour les toilettes et l'arrosage, les classes sont bien exposées pour éviter de consommer trop d'électricité avec l'éclairage. Lors de la visite, tout est expliqué aux élèves, qui sont impressionnés par la taille de l'établissement.