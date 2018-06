Belfort, France

La Cité du Lion a le pied marin. Proposée à des jeunes de 16 à 22 ans, la Préparation militaire marine de Belfort est installée depuis 45 ans à la caserne Maud'huy du 35ème Régiment d'Infanterie. Les élèves, surnommés "les hippos" y suivent une formation théorique et pratique pendant dix mois. Dans une région aussi éloignée des côtes maritimes, il peut sembler curieux que l'on initie des jeunes nord Francs-Comtois au métier de marin. C'est pourtant une histoire bien ancrée dans le Territoire de Belfort et plus généralement l'Est de la France.

Beaucoup de Francs-comtois et d'Alsaciens dans la Marine nationale

Par définition, tous les corps d'armée peuvent être enseignés partout dans l'Hexagone. Et même si l'armée de Terre est très présente dans le Territoire de Belfort, il y a également un vécu historique avec la Marine nationale en Franche-Comté et en Alsace. Le Lieutenant de vaisseau David est responsable du centre de Préparation militaire marine de Belfort "Ces régions ont depuis toujours fourni beaucoup de marins. Historiquement, l'Est de la France, lors de périodes troubles, a été une terre d'émigration. Pour aller loin, il fallait forcément passer par la mer. Et puis en 1870, les marins présents pour combattre sur le Rhin se sont finalement retrouvés à défendre la ville de Strasbourg, pompons sur la tête". Le chef de centre ajoute "Il y a aussi des centres de préparation militaire à Nancy, Colmar ou encore Besançon. Celui de Belfort a été créée en 1973". Et pour prouver à quel point Belfort forme de futurs marins "Chaque année, quand nous allons à Brest pour notre semaine pratique de navigation, nous retrouvons toujours d'anciens élèves qui se sont engagés dans la Marine nationale et qui se rappellent de leur stage dans la cité du Lion. _Il y a toujours un Franc-comtois, un Alsacien ou un Lorrain dans les rangs des marins_" insiste le réserviste.

Exercice de manoeuvre de la PMM de Belfort sur l'Hermine à Brest - PMM Belfort

De la navigation sur le Rhin et à Brest

La Préparation militaire marine de Belfort (comme les 79 autres centres en France) est gratuite, ouverte aux jeunes Français de 16 à 22 ans. Elle consiste en deux samedis par mois de formation à la caserne Maud'huy du 35ème RI de Belfort. Il s'agit là d'enseignement théorique sur entre autres la navigation, le maniement de l'arme, ou encore l'apprentissage des grades et des noeuds. Reste que pour être un futur marin, rien ne vaut une bonne sortie en mer ! Sauf qu'à Belfort, pas évident de naviguer tous les weekends au grand large. Alors on s'adapte explique le Lieutenant de vaisseau David "Nous faisons naviguer nos élèves sur le Rhin à bord du navire Ecole du Lycée Batellerie de Schiltigheim. Cela dure une journée. Nous les initions également aux risques à bord sur un bateau à quai. Régulièrement, nous proposons aussi des exercices autour de la voile. Nous organisons par ailleurs des baptêmes de plongée." Mais le test grandeur nature reste la semaine de navigation sur la base navale de Brest.

Les élèves de la PMM de Belfort en visite à la base d'aéronautique navale de Lann-Bihoué (56) - PMM Belfort

Les filles sur le pont

"Il n'y a pas de profil type" explique encore le Lieutenant de vaisseau David concernant les élèves du centre belfortain. "Certains viennent y trouver des repères, un cadre de vie. D'autres un vrai projet personnel et professionnel. Ces jeunes viennent de tout le Nord Franche Comté, mais aussi du Haut-Rhin. Et les filles y sont très bien représentées. L'an passé, elles étaient majoritaires dans la promotion. Elles ne sont qu'un tiers seulement cette année, mais la Marine est une armée traditionnellement très féminine. D'ailleurs cette année, des 31 élèves en Préparation militaire marine de Belfort, le titre de major de promotion revient à une jeune étudiante en droit qui va entrer à l'école navale" se félicite le chef du centre belfortain.

Les élèves de la PMM de Belfort défilent à l'occasion de la remise du fanion à Bavilliers - PMM Belfort

Tous en pompon après la Préparation militaire marine ?

Une fois la Préparation militaire marine et le brevet en poche, finissent-ils tous pour autant sur un navire de guerre ou un port-avion ? Non. Cette formation est certes un passeport très précieux mais tous les élèves ayant suivi ce stage ne font pas forcément carrière le pompon sur la tête. L'Enseigne de vaisseau de 2ème classe Frédéric est l'assistant départemental pour la Marine dans le Territoire de Belfort "En général, un tiers des élèves s'engage dans l'Active (l'armée professionnelle), un autre tiers est réserviste, et le dernier tiers en revanche en reste là, mais profite d'un acquis citoyen, celui d'avoir vécu en "équipage", en communauté, et c'est souvent un avantage réel pour un futur employeur dans le civil".

On rappelle pour finir qu'un marin sur quatre seulement officie en mer, les autres passent leur carrière à terre en soutien logistique ou administratif.

Sachez que la campagne de recrutement pour la prochaine promotion de la Préparation militaire marine de Belfort est ouverte. Plus d'infos sur https://www\.facebook\.com/pmmbelfort/