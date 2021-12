De gardien de la paix, sans le bac, à patron de la police à Montpellier : "j'ai pris l'escalier social "

Tous les matins pendant les vacances de Noël, France Bleu Hérault donne la parole à des personnalités du département de l'Hérault sous un angle plus personnel, loin des sujets d'actualité. Une rencontre presqu'intime parfois qui permet de découvrir des hommes et des femmes avec leurs forces et leurs fragilités.

Aujourd'hui, Yannick Blouin, 59 ans, directeur départemental de la sécurité publique de l'Hérault, autrement dit, patron de la police depuis septembre 2019.

Vous jouiez aux gendarmes et aux voleurs lorsque vous étiez petit ?

Non, du tout. Moi, je ne me prédestinais pas à embrasser une telle carrière puisque mes parents m'avait envoyé en pension très, très tôt, en internat et et à 18 ans, il m'est venu cette idée de partir à l'aventure et donc de m'engager dans l'armée donc je suis parti dans l'armée au troisième régiment de parachutistes d'infanterie de marine à Carcassonne. J'y ai fait cinq ans et puis j'ai rencontré mon épouse et j'ai dû choisir entre l'armée et me marier. Je me suis mariée en 1985 et la même année j'ai passé le concours de gardien de la paix pour entrer officiellement dans l'institution policière.

Avant d'embrasser une carrière aussi prestigieuse que la vôtre, patron de la police ici à Montpellier, et puis avant numéro 2 de la police dans un certain nombre de départements, vous avez été flic de base ?

Oui, tout à fait. Et ce n'est pas péjoratif. Je respecte le policier de base. J'en ai été un moi même durant cinq années. En 1985 après mon concours de gardien de la paix, j'ai choisi de servir dans les Hauts de Seine pendant cinq ans. C'est là que j'ai appris le métier de policier du quotidien, c'est à dire le policier généraliste, celui qui intervient sur les appels 17, celui qui fait de l'îlotage, celui qui fait du contrôle routier.

Avoir occupé ces fonctions de base, cela vous aide à mieux comprendre vos policiers aujourd'hui ?

Oui. Je dirais même que c'est irremplaçable. Ces cinq années m'ont appris effectivement la base, à savoir comment ça fonctionnait. Toutes les interventions de police, comment on devait s'y prendre. Je voyais aussi parfois mes N+1, mes encadrants et je me disais que même si je n'avais pas fait beaucoup d'études puisque je n'ai pas de baccalauréat, par exemple. (C'est pour ça que je suis rentré dans la police comme gardien de la paix) je me disais que j'étais capable de faire au moins aussi bien, même mieux que mes encadrants supérieurs. Et je me disais qu'un jour, je pourrais peut être franchir cette dernière marche pour accéder effectivement au métier de commissaire de police.

Vous êtes en train de nous dire que vous êtes patron de la police ici à Montpellier, sans avoir obtenu le bac ?

Voilà, c'est ça. Je n'ai pas de diplôme particulier.

C'est un formidable message d'espoir pour tous les jeunes qui sont en galère, par exemple ?

Exactement, c'est un message ! Je n'ai pas pris l'ascenseur mais j'ai pris l'escalier social et j'ai conduit ma carrière petit à petit, marche par marche. Je me suis effectivement enrichi de toutes ces étapes depuis que mes années comme militaire, en passant par Gardiens de la paix, puis inspecteur de police. Tout ce que je n'ai pas fait sur les bancs de la fac, il a fallu que je le travaille à titre personnel, avec des cours par correspondance notamment.

Ça n'a jamais été un complexe pour vous de ne pas avoir le bac?

Non, non, non, du tout. Mon épouse a toujours été là en me disant que j'avais des possibilités, des capacités. Alors je suis pas du style à me retourner sur ce que j'ai fait mais quand je prépare un dossier, oui, je me retourne et je me dis voilà quel parcours ! Et puis je raisonne toujours comme si j'étais le gardien de la paix, ou inspecteur de police. Je me dis tu vas être amené à prendre telle ou telle décision si toi, tu étais gardien de la paix ou officier de police, comment tu prendrais cette décision qui vient d'en haut ? Et maintenant, comme c'est toi qui est en haut, est ce qu'elle va être bien acceptée ? Comment elle va être acceptée ? Et on se met plus dans la peau du gardien de la paix, dans la peau du collaborateur direct qui est un officier de police avant de prendre sa décision. Et elle est beaucoup plus mûrement réfléchie. Et je pense que de ce fait, elle est beaucoup plus acceptée.

Vos hommes le sentent, ils le savent, ils le comprennent ?

Ils le comprennent parce que c'est empreint d'une dimension humaine affirmée. Ça passe par une proximité hiérarchique de tous les instants. Ce que j'aurais aimé avoir en montant et sans être nostalgique ni vieux con, c'est une hiérarchie proche de moi qui facilite les choses, qui ne donne pas que des ordres sans savoir quel type de répercussions cela peut entraîner.

Vous êtes le patron que vous auriez aimé avoir ?

Je ne sais pas si je suis le patron que j'aurais aimé avoir, mais en tout cas, j'essaie de me comporter comme tel.

Etre patron de la police. Ça nécessite une mobilité. Vous êtes passé par les Bouches du Rhône, l'Isère, les Côtes d'Armor, le Lot et Garonne avant d'arriver à Montpellier. C'est contraignant ?

C'est très contraignant surtout pour ma famille. Mon épouse vous le dirai sans doute mieux que moi, mais elle m'a toujours suivi. On a quand même déménagé pas moins de 14 fois. Et c'est vrai que les contraintes ont pesé essentiellement sur elle et sur nos deux enfants de 34 ans et 29 ans qui effectivement nous ont suivis partout et je pense que ça les a marqué.

Quel est votre plus beau souvenir de carrière ?

Quand j'étais militaire au Liban en 1983, avec les attentat du Drakkar***, 58 morts du côté des parachutistes qu'on a véritablement sortis des décombres avec nos mains, plus les 200 Américains qui sont morts trois minutes plus tard dans le port de Beyrouth, je pense que quand on vit ça dès l'âge de 20 ans ça remet un peu les pendules à l'heure. Ça formate, ça cadre. On se forge une carapace et on se dit que après ça, tout est possible.

Vous serez où dans dix ans ?

Je serai en retraite. Ça, je vous l'assure, je me fixe encore effectivement un poste derrière celui ci. Et après, j'ai envie aussi de me consacrer à ma famille, à mes enfants, à mes petits enfants qui arriveront un peu plus tard. Et puis aussi d'avoir un peu mon chez moi, mon potager, mon poulailler, parce que j'adore les animaux. Je sais d'où je viens, d'un milieu agricole, donc de la terre. Oui, je rêve d'avoir un vrai potager, d'avoir du temps de me remettre dans les bouquins, de m'occuper de mes petits enfants. Et puis tout ça, à priori en Bretagne puisque mon épouse et moi sommes originaires de Bretagne?

On a compris l'importance de votre femme dans votre carrière. Elle vous a suivi toujours. Elle vous a soutenu, elle vous a encouragé. Qu'est ce que vous n'avez jamais osé lui dire et que vous pourriez lui dire aujourd'hui ?

Ça, c'est une question compliquée. Elle a été forte et elle y a cru dès le début. Je pense que sans elle, je n'aurais certainement pas passé tous les concours que j'ai passés. Elle a cru en moi et en mes capacités pendant toutes ces années où j'étais à l'école. C'est elle qui s'est occupée des enfants toute seule alors qu'on était à Paris, qu'on n'avait pas nos parents à côté. Elle ne s'est jamais plaint. Elle a toujours assumé toutes ses charges. Et oui, oui, oui, elle est très forte, elle est battante, elle a le tempérament, le caractère qu'il fallait. On est complémentaires. Bien entendu que je l'aime très fort. C'est clair et que je ne me vois pas continuer ma vie sans elle ou terminer ma vie avec quelqu'un d'autre.

*** Les attentats de Beyrouth du 23 octobre 1983 sont deux attentats-suicides quasi simultanés qui frappent les contingents américain et français de la Force multinationale de sécurité de Beyrouth pendant la guerre du Liban. Le premier attentat tue 241 soldats américains, le second 58 parachutistes français ainsi que quelques Libanais. Le déroulement et les responsabilités précises des attentats sont encore inconnues en 2021.