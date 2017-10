Le général De Gaulle à Evreux : la ville lance une souscription pour lui ériger une statue

La ville d’Évreux lance une souscription pour ériger une statue du Général de Gaulle, sur la place qui porte son nom. L'homme d'état est venu deux fois en visite dans la préfecture de l'Eure, en octobre 1944 et en juillet 1960. La fondation Charles de Gaulle s'associe au projet.

La ville d’Évreux veut se souvenir du passage de Charles de Gaulle en Normandie. Le 8 octobre 1944, le général De Gaulle arrive à l'hôtel de ville, accompagné d'officiers des Forces Françaises Libres. Il est reçu par Georges Bernard, maire d’Évreux et président du comité départemental de Libération de l'Eure, par le préfet Edmond Cornu et par le ministre de l’économie nationale de son gouvernement, Pierre Mendès-France.

"A Evreux, bonne ville de France, blessée au service du pays ! Les quelques mots du Général De Gaulle dans le livre d'or d'Evreux - Archives municipales d'Evreux

Le sauveur de la France

C'est l'image du sauveur de la France que le maire d’Évreux, Guy Lefrand, veut associer à cette statue du Général de Gaulle, qui sera érigée sur la place qui porte son nom depuis sa visite en 1944 :

un témoignage de reconnaissance pour celui qui a libéré la Normandie et sauvé la France" - Guy Lefrand, maire d’Évreux

Le souhait de la ville, c'est une statue en pied, en taille réelle (1,96 m) et en uniforme militaire. Un appel à candidatures sera lancé pour la conception et la réalisation de la statue par un artiste.

Les troupes passées en revue par le Général de Gaulle, sur la place de l'hôtel de ville d'Evreux - Archives municipales d'Evreux

C'est la première fois que la fondation Charles de Gaulle reçoit une telle demande de la part d'une municipalité. Une page internet dédiée a été créée pour la collecte des dons sur la plateforme commeon.com, spécialisée dans le financement participatif de projets citoyens. La ville espère récolter le plus de fonds et complètera la somme pour l'érection de cette statue. La fondation avait lancé une souscription pour rénover la croix de Lorraine à Colombey les Deux Eglises, elle avait recueilli plus de 300 000 euros. Évidemment, Évreux ne s'attend pas à une telle somme, même si, le rappelle Guy Lefrand, "les 2/3 des dons sont déductibles des impôts".

Seconde visite de Charles de Gaulle, Président de la République, à Evreux, en 1960, en compagnie du maire, Armand Mandle - Collection personnelle de Geneviève Nespoulous

Une convention a été signée avec la Fondation Charles de Gaulle, qui apporte sa caution morale et scientifique au projet, car on ne plaisante pas avec le Général. La statue, qui s'inscrit dans un projet de rénovation globale de la place Charles de Gaulle, sera érigée en 2020.