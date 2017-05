De grandes entreprises auvergnates s'engagent avec l'armée

Michelin et Aubert et Duval ont signé une convention avec l'armée pour faciliter la mise à disposition des réservistes opérationnels salariés au sein de ces entreprises.

Ils sont civils, ils ont un travail mais ils effectuent également des périodes militaires sur leur temps libre. Ils sont indispensables à l'armée, en particulier actuellement pour l'opération Sentinelle, ces militaires qui patrouillent dans les grandes villes de France. Un millier de réservistes environ y participent régulièrement. Ils peuvent aussi remplir d'autres missions, comme n'importe quel soldat.

Dans le Puy de Dôme, 350 personnes (hommes et femmes) appartiennent à la réserve opérationnelle. Elles sont rattachés aux unités qui existent sur le territoire, essentiellement le 92eme RI de Clermont et le 28eme RT d'Issoire, ainsi qu'à l'Etat-Major de la 4eme Brigade d'Aérocombat.

Partenaire de la défense nationale

Parmi les employeurs de ces réservistes, il y a deux grandes entreprises du département, Michelin et Aubert et Duval. Elles se sont donc engagées elles aussi, engagées à faciliter la mise à disposition de leurs salariés. Cela se faisait déjà de manière informelle, désormais tout sera cadré et les entreprises sont reconnues "Partenaire de la défense nationale". Les salariés de Michelin bénéficieront même d'un avantage, ils seront payés intégralement douze jours par leur entreprise quand ils porteront l'uniforme, au lieu de cinq jours actuellement.

Par ailleurs Michelin participe à la reconversion de militaires blessés lors d'opérations extérieures avec la Cellule d'Aide aux Blessés de l'Armée de Terre (CABAT). Quatre anciens soldats sont employés actuellement sur les sites clermontois. C'est l'un d'entre eux que l'on a pu voir avant la rencontre de Coupe d'Europe entre l'ASM et Toulon descendre d'un hélicoptère militaire pour apporter le ballon du match.