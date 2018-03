Au bord de la Nationale 41, à hauteur de Herlies, plusieurs centaines de deux roues et quelques voitures attendent le feu vert des organisateurs pour partir. Sur les pare-brises, des tracts dénoncent l'abaissement à 80 km/h de la limitation de vitesse sur les routes secondaires. Annoncée par le gouvernement, la mesure doit entrer en vigueur le 1er juillet prochain.

Les organisateurs ont distribué des tracts avant de partir de Herlies © Radio France - Bastien Roques

Motard chevronné, Hervé fulmine : "Encore une fois c'est une histoire de fric. Et c'est la liberté de se déplacer finalement qui va disparaître. Il vaudrait mieux faire plus de pédagogie, responsabiliser certes, mais réprimer non. Il va falloir changer de vitesse beaucoup plus souvent, et au niveau environnemental ce n'est pas la solution."

Pour Benoit Delemotte, coordinateur de la Fédération Française des Motards en Colère, cette mesure n'est pas seulement inutile, elle est aussi dangereuse.

Benoit Delemotte "Les conducteurs vont s'énerver et prendre des risques" Copier

Le parcours du cortège a emprunté des routes départementales puis l'autoroute A25 pour rejoindre la préfecture à Lille. Mais pour le symbole, les manifestants ont fini à pied. En attendant, le gouvernement l'a déjà assuré : il ne reviendra pas sur sa décision.