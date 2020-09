De Janneyrias au Bouchage, le Tour de France sur une quarantaine de kilomètres en Isère ce dimanche

Le Tour de France 2020 gâte décidément bien l'Isère : après une petite incursion à Corps, lors de la 2e étape entre Sisteron et Orcières, ce 14 septembre notre département accueille le peloton pour une journée de repos avant l'étape 100% iséroise entre La Tour-du-Pin et Villard-de-Land, mardi. Mercredi, ce sera un départ de Grenoble.

Mais avant ça, ce dimanche, il y aura 45 km à parcourir en Nord-Isère lors de l'étape de 147.5 km entre Lyon et Le Grand Colombier, sommet du massif du Jura, basé dans le département de l'Ain.

Janneyrias pour commencer, le Bouchage pour finir

Le peloton traversera d'abord Janneyrias vers 13h15, puis Pont-de-Chéruy, Trept, Morestel, etc. pour quitter l'Isère avec la commune du Bouchage (passage des coureurs aux alentours de 14h15). Les heures prévues de passages de la caravane comme du peloton sont à retrouver sur le site du Tour de France.

Des animations seront mises en place à Morestel avec par exemple un écran géant installé place des Halles et un parcours vélos place du Champ-de-Mars. A Crémieu, où habituellement ce deuxième week-end de septembre est rythmé par les Médiévales (annulées en raison de la situation sanitaire), des animations musicales sont prévues et beaucoup de commerces seront ouverts toute la journée.

Et à Crémieu, même si les coureurs n'auront qu'un peu plus d'un kilomètre de traversée à effectuer (route de Lyon/avenue Delachenal/cours Baron Raverat et faubourg des Moulins), on espère avoir une belle visibilité lors de la retransmission télé entre les Halles, le château delphinal, le couvent des Augustins.... La commune sera interdite à toute circulation auto de 10h30 à 14h et il y a des restrictions de stationnement.

La librairie Chemin, à Crémieu, et sa vitrine dédiée au Tour de France et à la "petite reine". © Radio France - Céline Loizeau

>>> Pour en savoir plus sur les routes coupées, l'impact sur le stationnement, mais aussi les animations, rdv sur le site internet de la communauté de communes des Balcons du Dauphiné.