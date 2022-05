De jeunes Castelroussins participent à un escape game pour découvrir le travail de la police municipale

Un escape game dans les locaux de la police municipale de Châteauroux. C'est à un jeu peu commun qu'ont participé, fin avril, de jeunes Castelroussins, dans le cadre de la mission de lutte contre les drogues et les conduits addictives (Mildeca). La mairie de Châteauroux a souhaité des actions menées à destination des jeunes, pour ouvrir le dialogue avec la police municipale. Que fait cette dernière, quelles sont ses missions ? C'est ce qu'ont découvert ces jeunes du centre socio-culturel Saint-Jean - Saint-Jacques, par petits groupes et par le jeu.

Casser les stéréotypes et clichés qu'ils peuvent avoir sur la police

"Le but c'était de leur faire découvrir les locaux, les lois, leurs droits, leurs devoirs aussi (...) à travers un jeu, l'objectif c'est de casser les stéréotypes et clichés qu'ils peuvent avoir sur la police" explique Anne-Marie, animatrice au centre socio-culturel. L'escape game a été élaboré par Aurélie, agent de la police municipale. Il comprend des questions, des jeux de rapidité, de logique. "En général, on fait des visites de locaux simples. Là, on peut parler de beaucoup de choses" remarque la policière. Parmi les sujets abordés : la consommation de drogue, sur laquelle les jeunes n'hésitent pas à se confier

Des jeunes souvent surpris par les missions de la police municipale

Ce jeu permet-il vraiment à ces adolescents méfiants de se réconcilier avec la police ? Oui, à en croire Inès, 14 ans. "J'ai découvert plein de trucs, je ne connaissais pas la différence entre police municipale, gendarmerie, tout ça. Je ne savais même pas que la police était ici [place de la gare ndlr]" admet-elle. "Le policier est très gentil, on a pu poser plein de questions. On voit qu'ils ne sont pas tous pareils" ajoute sa copine Mouna. "J'ai même découvert qu'il n'y avait pas de cellule ici, pour les prisonniers." Les deux amies sont prêtes à rejouer. Cela tombe bien, un autre escape game est prévu dans les locaux de la police municipale, le 25 mai.