De jeunes creusois jouent aux apprentis chef d'entreprise !

Dans le cadre de la journée "J'innove en vrai", une centaine d'élèves de Creuse ont tenté de trouver des solutions pour trois entreprises du département. C'était la 2e édition chez nous de l'événement organisé par l'association limousine des Challenges, à Saint-Vaury.

L'ambiance était studieuse dans la salle des fêtes de Saint-Vaury, mardi 11 avril. 120 élèves, de la 6e au bac+5 participaient à la journée "J'innove en vrai", organisée par l'association limousine des Challenges. Ils devaient relever 3 défis pour répondre aux problématiques de 3 entreprises creusoises. Les 15 groupes dispersés de part et d'autre de la salle devaient imaginer le poulailler du 21e siècle, la chambre d'hôtel au meilleur rapport qualité/ prix ou encore un médaillon en porcelaine et en métal.

A vos crayons et vos cartons!

Parmi les 5 groupes qui devaient imaginer une nouvelle médaille pour l'entreprise Concept et Design 23, il y a celui de Marine, 22 ans. L'étudiante en marketing et en design mène l'équipe. Elle explique la répartition des tâches. Le groupe doit réaliser un croquis et une maquette de leur projet. Autour de la table, ils sont 8, collégiens ou lycéens. "Ce n'est pas forcément évident parce que tout le monde n'a pas l'habitude d'exprimer ses idées ou n'a pas le déclic sur ce sujet précisément, souligne Marine. Mais on a pu discuter de ce qui nous plaisait, ce qui ne nous plaisait pas, de ce qu'on se sentait capable de faire. On a réussi à se mettre d'accord.'

Marine et son équipe esquissent quelques croquis. © Radio France - Sarah Vildeuil

Une médaille pour la 2CV

L'équipe de Marine a déjà réussi à s'entendre sur le thème parmi les 2 proposés. Pour ces apprentis chef d'entreprise, ce sera le centenaire de la marque Citroën. D'autres ont préféré la tapisserie d'Aubusson. C'est l'occasion pour les élèves de travailler leur créativité. Pour Alain Pinquier, porcelenier de Concept et Design 23, c'est aussi une opportunité d'évoluer pour son entreprise. "En tant qu'artisan, on a parfois la tête dans le guidon, sourit Alain. On a parfois des difficultés pour innover. Donc partager avec des jeunes, je trouve l'idée sympathique."

Une autre manière d'apprendre

Certains élèves comme Camille, 14 ans, ont un peu de mal avec l'exercice. "Inventer ce n'est pas trop mon truc." Mais elle reconnaît que c'est l'occasion d'apprendre à travailler en groupe. Pour Jean-Marie Leguiader, professeur en classe de 3e au collège de Crocq, c'est l'occasion de sortir du cadre scolaire. "Là ils ont du temps. Certes un temps court, mais ils peuvent vraiment se concentrer pour créer et innover, affirme le professeur.

Le matériel mis à disposition des élèves pour réaliser leurs maquettes © Radio France - Sarah Vildeuil

A la clé, les élèves remporteront différents lots, peut-être des stages. Pour Francis Aubry, le président de l'association limousine des Challenges, c'est surtout l'occasion de prouver aux élèves qu'ils ont des qualités. "L'idée est de leur montrer qu'ils peuvent être innovants, non pas de manière théorique, mais de manière pratique, explique Francis Aubry. "On leur apprend qu'ils peuvent innover avec du scotch, du papier, du carton, etc. poursuit Francis Aubry. "C'est de l'innovation douce et n'importe qui en est capable."