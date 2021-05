De jeunes figurants landais recherchés pour le prochain film d'Éric Lartigau

Le réalisateur Éric Lartigau ("La Famille Bélier", "Prête-moi ta main") tournera son prochain long-métrage "Cet été-là" dans les Landes, de début août à fin octobre. L'histoire, celle de deux pré-ados qui se retrouvent chaque été en bord de mer et qui passent de l'enfance à l'adolescence. Pour une atmosphère estivale et festive, Trésor Films fait appel à de jeunes figurants landais.

Une vingtaine d'ados de 6 à 14 ans recherchés

Le réalisateur cherche d'abord vingt enfants, filles et garçons, de 6 à 14 ans, pour plusieurs journées de tournage sur les plages landaises de Saint-Julien-en-Born au mois d'août. Ces jeunes figurants, appelés à créer une atmosphère joyeuse en bord de mer, doivent impérativement être Landais. Deux jeunes filles entre 10 et 13 ans sont aussi recherchées. Elles doivent habiter en Nouvelle-Aquitaine, idéalement dans les Landes et auront pour rôle de doubler les deux actrices principales auxquelles elles devront ressembler.

Pour le rôle de figurants, il faut remettre le dossier de candidature avant le mardi 25 mail à l'adresse castingbordeaux@hotmail.fr. Pour le rôle de doublures, la date limite pour candidater est fixée au lundi 17 mai, avec là aussi un dossier à envoyer à la même adresse mail, si possible avec photos et vidéos.