De jeunes Marseillais restaurent la mythique mobylette bleue

Cette semaine, huit jeunes Marseillais issus de "quartiers difficiles" ont restauré la mythique "Bleue", la mobylette sortie en 1957.

"C’est mon patrimoine…" À l’initiative de l’association Sud Side et en collaboration avec le centre social Saint Gabriel, dans le 14e arrondissement, et le Mucem, des adolescents se sont initiés à la mécanique en vue de restaurer la célèbre mobylette "bleue".

Il s'agit, d'une certaine façon, de leur faire découvrir un patrimoine original mais aussi de les initier à la mécanique, et peut-être même leur apprendre à aller à l’encontre de l’obsolescence programmée.

"C'est attirer leur attention sur l'obsolescence des choses. ils sont habitués à consommer de l'objet et le jeter à la poubelle. Or on peut toujours les réparer." Philippe Moutte