De jeunes pompiers de Craon découvrent le film d'animation "Vaillante" sur la féminisation du métier

De jeunes pompiers mayennais ont assisté en uniforme à la séance du film "Vaillante" au Cinéville de Laval. Cette opération, organisée par le SDIS-53, était destinée à évoquer la féminisation du métier et à susciter des vocations.

Ils ne sont pas passés inaperçus hier jeudi 17 février en fin de journée au Cinéville de Laval. Cinq jeunes sapeurs-pompiers de Craon sont venus en uniforme voir un film d'animation et pas n'importe lequel : "Vaillante" ! C'est l'histoire d'une jeune fille qui veut devenir pompier dans les années 30 à New-York, mais elle en est empêchée car les femmes n'ont pas le droit d'exercer cette profession à cette époque-là.

Cette sortie au cinéma était organisée par le SDIS, le service départemental d'incendie et de secours de la Mayenne. La vice-présidente en charge du volontariat, Christelle Auregan, espère ainsi susciter des vocations : "on veut remercier ces jeunes pour leur engagement et en espérant qu'ils le poursuivent. En venant en uniforme, ça suscite l'intérêt, la curiosité chez les autres spectateurs. L'idée c'est de créer des échanges avec d'autres jeunes. C'est à eux de parler de ce qu'ils font, ce sont des ambassadeurs".

L'opération cinéma sera renouvelée le 2 mars au cinéma L'Aiglon à Saint-Pierre-des-Nids avec des jeunes pompiers de la caserne de Villaines-la-Juhel.