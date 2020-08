De jeunes réfugiés tournent un film dans le Pays de Montbéliard

Ils ont 16 ou 17 ans et sont arrivés seuls en France de Guinée ou du Mali, il y a quelques mois, 1 an, ou 2 ans. De jeunes mineurs non accompagnés réalisent un film cet été dans le Pays de Montbéliard, un projet qui mêle fiction et documentaire.

Autour de l'ordinateur, Ibrahim, 17 ans, Mohamed, 16 ans et Niankoye, 16 ans, découvrent les premières images déjà tournées. Quelques rires un peu gênés d'adolescents mais aussi beaucoup de fierté. « Pour moi c’est au top ! », s’enthousiasme Niankoye. « Je suis content de ce que j’ai réalisé, » renchérit Ibrahim. « Au début j’ai fait ça pour m’amuser, pour ne pas rester à la maison, mais maintenant je vois que c’est un vrai film, poursuit Mohamed, je suis très fier du résultat. »

Depuis le début de l’été, les trois adolescents participent à un projet de film initié par le Centre Image, le pôle régional d’éducation à l’image de Montbéliard, avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles. Comme tous les autres participants, ils sont actuellement pris en charge par le centre éducatif la Grange la Dame de Montbéliard, qui accueille notamment des mineurs non accompagnés, de jeunes réfugiés arrivés seuls en France.

« On a proposé le projet surtout à des jeunes qui sont scolarisés, qui ne sont pas forcément en apprentissage ou chez un patron, explique Sophie Beauté, la directrice de la Grange la Dame, parce qu'on ne voulait pas non plus les excuser de leur semaine de travail pour un projet autre que de l'insertion professionnelle donc ce sont des jeunes qui sont globalement scolarisés, qui sont en vacances et qui sont volontaires pour participer. »

Un film écrit et réalisé par les adolescents

Guidés par le bisontin Fabien Guillermont, réalisateur de films documentaires, la petite dizaine d’adolescents réalisent leur propre film. Ce sont eux qui imaginent ensemble le scénario, qui incarnent les personnages ou prennent la caméra au gré de leurs envies.

« Moi je ne suis pas à l’aise avec le fait de parler devant la caméra, raconte Ibrahim. Je suis cameraman. Au début c’était difficile mais j’ai vite appris. Ça me plaît. C’est quelque chose que je pourrais faire plus tard. »

Mohamed, lui, apprend à jouer devant la caméra. « Avant, comme tous les jeunes, j’ai fait des petites vidéos sur Tik-Tok ou Instagram mais là c’est du sérieux. J’apprends aussi le montage. Ça pourra me servir ensuite pour faire mes propres vidéos. »

Dans le film, Mohamed incarne Rasta, un jeune Africain venu en France pour rejoindre une fille, un personnage qu’il a créé de toute pièce. Lui est arrivé en France il y a 2 ans. Sur son histoire il reste pudique : «Je n’avais pas envie de raconter ma vraie histoire parce que je ne voulais pas que mes parents voient ça. Ils ne savent pas ce qui se passe réellement ici pour moi. Mais il y a des choses qui ressemblent un peu à mon histoire. Par exemple mon personnage, quand il était en Afrique, il voyait la France à la télé et pensait que tout était rose ici mais il se rend compte qu’ici aussi c’est difficile de trouver du travail. En fait je cache ma vraie histoire dans l’histoire du film. »

Même discours chez Niankoye arrivé de Guinée Conakry il y a 1 an et 3 mois : « Mon personnage c’est Williams, un jeune chanteur. Par certains côtés il me ressemble un peu. Avant il n’avait pas une vie facile mais il s’est débrouillé et finalement il s’en sort bien. »

J'ai envie de montrer à l'humanité que des jeunes venus d'un autre continent peuvent faire quelque chose - Mohamed, 16 ans

« L’idée ce n’est pas de parler de leur parcours, explique le réalisateur, mais plutôt de révéler des choses plus profondes, mettre en valeur ce qu’ils sont, leurs personnalités en tant qu’adolescents, montrer leurs questionnements et protéger tout ça à travers un filtre de fiction. »

« Ce n’est pas un film sur des mineurs non accompagnés, poursuit Sophie Beauté. C'est un film écrit et réalisé par eux. Ce sont eux qui tournent, qui tiennent la perche. L’idée c’est vraiment de valoriser ces jeunes ados qui sont un petit peu « perdus » et qui doivent un peu se raccrocher à des projets. C'est un projet qui va les servir même plus tard, à l'âge adulte ils pourront dire « moi j'ai participé à la réalisation, à l'écriture d’un film. »

Et Mohamed de conclure : « J’ai envie de montrer à l’Humanité que des jeunes arrivés d’un autre continent peuvent faire quelque chose ! »

Si tout se passe comme prévu, le film devrait être présenté au mois de décembre. Certains festivals se sont déjà montrés intéressés pour le diffuser.