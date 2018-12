Des jeunes sans papiers s'installent dans un immeuble du diocèse à Avignon

Un collectif d’associations a investi 400 mètres carrés rue Pasteur à Avignon. Le bâtiment appartient au diocèse. Le collectif souhaite régulariser cette occupation car il y urgence pour héberger les jeunes sans abri et sans papier. Le collectif réclamait un bâtiment depuis des mois.

Avignon, France

Un immeuble du centre ville d'Avignon est occupé par des jeunes sans abris et sans papier. Le collectif d'associations Rosemerta s'est imposé dans un immeuble du diocèse : 400 mètres carrés inoccupés rue Pasteur. Le bâtiment devrait héberger une trentaine de jeunes sans papiers. Un ultimatum avait été lancé il y a quelques jours avec l'arrivée des froids hivernaux. Le collectif a donc investi le bâtiment vendredi matin. Autrefois l'Union départementale des Associations Familiales occupait les lieux. L'été, la cour du bâtiment occupé accueille des spectacles de théâtre dans la Cour du Barouf.

Un matelas et une chaise dans chaque pièce

Depuis prés d'un an, le collectif d'associations d'Avignon demandait sans réponse un bâtiment à la mairie, à la préfecture, au diocèse. Un ultimatum avait été lancé il y a quelques jours avec l'arrivée des froids hivernaux. Le collectif a donc investi le bâtiment vendredi matin. Le cadenas du portail a été retiré. Une remorque de canapés, matelas, chaises a été rapidement vidé pour emménage . Céline guide les jeunes sans papiers : "chacun met un matelas et une chaise dans chaque chambre". Manu cherche le compteur d'électricité pour rendre vivables ces pièces froides. Le collectif d'association réclamait depuis des mois un bâtiment auprès de la mairie, de la préfecture et du diocèse.

Aucune dégradation mais urgence humanitaire

Au portail un des responsables de l'immobilier du diocèse demande de ne faire aucune dégradation avant de s'éloigner avec le sourire. Camille, la porte parole du collectif d’association Rosemerta assure que "l'objectif est d'avoir une convention d’occupation temporaire du lieu. On reste ouvert au dialogue avec le diocèse. On a répondu à une urgence humanitaire". Le collectif souhaite légaliser rapidement son installation.

Un concert de soutien est organisé samedi dans le bâtiment occupé rue Pasteur à Avignon.

Les pièces vides du bâtiment du diocèse accueillent les jeunes sans papier et sans abri à Avignon © Radio France - Philippe Paupert