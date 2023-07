Bastia : de jeunes scouts pour épauler les pompiers dans la prévention incendies

Une dizaine de jeunes scouts sont en formation actuellement à la prévention sécurité incendies. Le but : créer une base à Bastia gérée par les scouts en partenariat avec les pompiers locaux, pour aider au plus fort de la saison estivale. Un système qui existe déjà sur le continent, comme à Marseille, et qui a fait ses preuves.

Des scouts en patrouilles, à la sensibilisation, en vigie

Anne Lys Cantarelli, a 18 ans. C'est l'une des cheffes scouts qui encadrent la semaine de formation. Elle détaille les missions : "il y aura de la prévention et de la sensibilisation avec par exemple la distribution de flyers et de cendriers de poche*, savoir expliquer aux touristes notamment les comportements à risque, leur rappeler de bien s'hydrater, se repérer... Il y aura aussi des patrouilles dans les massifs, qui peuvent notamment être dissuasives pour des gens qui auraient dans l'idée d'avoir un comportement dangereux, ou même de provoquer un incendie volontaire. Ce qui fonctionne bien aussi c'est mettre les jeunes à la *vigie, en point haut, pour repérer d'éventuels départs de feu." Un ensemble de missions pour lesquels ces scouts sont formés, en amont.

Entre 50 et 100 jeunes pour une base

C'est une organisation logistique complexe : il faut trouver un lieu pour établir la base, prendre contact avec les pompiers locaux, définir les itinéraires de patrouille et être assez nombreux ! Camille Lucia, elle aussi cheffe scout à Bastia, explique : "cette semaine nous sommes une dizaine de jeunes, les scouts de Bastia. Mais si l'on veut bien faire marcher la base il faudrait être une cinquantaine voire une centaine, pour pouvoir se relayer sur les patrouilles, les vigies, avoir des temps de récupération, et aussi les moments forts du camp scout, en communauté, comme d'habitude !"

Des recrues du continent

La plupart des recrues viendront alors du continent, ce qui n'est pas nouveau, rappelle Camille. "Il y a déjà beaucoup de scouts du continent qui viennent en camp en Corse, pour faire le GR20, profiter du tourisme. Je pense que l'idée de pouvoir aller faire un séjour dans une base DFCI en Corse pourrait être très appréciée"