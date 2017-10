De Kaboul aux bancs de l'université lilloise, le beau chemin de deux sœurs cyclistes

De Kaboul à l'université de Villeneuve d'Ascq. La belle histoire du jour est celle de deux sœurs afghanes championnes de vélo dans leur pays, qu'elles ont fui avec leur famille grâce à un Nordiste. Aujourd'hui, elles veulent poursuivre leur rêve : les Jeux Olympiques 2020.

C'est peut-être un signe, le foulard de Masomah Alizada, 20 ans, est blanc à pois rouge. A défaut de Tour de France, réservé aux hommes, elle et sa sœur de 19 ans Zahra rêvent en tout cas des Jeux Olympiques 2020.

"C'est tellement différent ici en France, tout le monde fait du vélo ! Même les personnes âgées. Pour nous c'est vraiment une chance d'être ici".

C'est peu dire. A l'origine, il y a ce documentaire d'Arte, "Les petites reines de Kaboul", consacré à ces femmes passionnées par le vélo qui luttent pour pratiquer leur sport favori en Afghanistan, où le passage des Talibans a laissé beaucoup de traces dans les mentalités. Pour les hommes, une femme à vélo est un tabou.

Une rencontre qui change leur vie

Et début 2016, Thierry Communal, un habitant de Gondecourt voient ce documentaire à la télévision. Ils sont touchés, et impressionnés par ces mordues de cyclisme qui risquent parfois leur vie pour ça. Elles doivent en effet sortir de la ville pour s'entraîner, pour ne pas attirer les regards. Et parmi elles donc, Masomah et Zhara, dont la famille appartient en plus à une ethnie minoritaire ce qui ne facilite pas les choses.

Thierry et son père entrent alors en contact avec elles par Facebook. La vie fait bien les choses : trois mois plus tard ils se rencontrent pendant une course cycliste à Albi dans le Tarn. Les deux sœurs qui sont déjà un peu connues grâce au documentaire y sont invités par la France. Thierry participe même à la course avec elles, et décide après coup d'aider Masomah et Zhara à revenir s'installer en France, avec leurs trois frères et leurs parents.

C'est Thierry et sa famille qui s'occupent de la demande de visas, paient les passeports et les billets d'avion. Le 23 avril, les sept membres de la famille Alizada atterrissent à Paris. Direction un petit village de Bretagne, dans la maison de vacances de Thierry où tout le monde s'installe. Autant dire que c'est le dépaysement total pour la famille afghane.

Entre deux cours de Français, reprendre le vélo

Depuis la rentrée, Masomah et Zhara étudient le français à l'université de Lille grâce à un programme dédié aux demandeurs d'asile, unique en France. Elles ont aussi chacune un logement étudiant. Le reste de la famille est restée en Bretagne en attendant d'avoir le statut de réfugié. Mais là-bas tout un réseau de solidarité s'est créé autour d'eux, des habitants viennent même apprendre le français aux parents.

Zahra aimerait travailler dans la médecine, elle pense à être sage-femme et le rêve de Masomah c'est l'archéologie. Mais surtout, de continuer le cyclisme et la compétition. Depuis le début des cours, elles n'ont pas repris le guidon. Mais Thierry lui-même amateur de vélo, a d'ailleurs pas mal pédalé avec elles cet été sur les routes bretonnes, et il sait qu'elles ont du potentiel !

Il cherche désormais un club pour qu'elles puissent commencer à participer à des courses. Car l'objectif de Masomah et Zhara ? Les JO de 2020 à Tokyo, rien que ça ! Avant cela, on les verra peut-être dans la foule à l'arrivée du Paris-Roubaix...

Pour donner un coup de main à Thierry, Masomah, Zhara et leur famille, une cagnotte existe pour récolter les dons qui serviront à finaliser les démarches administratives et l'installation de tous à Lille.