De Kharkiv au Limousin, la nouvelle vie d'une famille ukrainienne

Olga, chanteuse lyrique, Nikita, ingénieur, et leur fils Maxime, âgé de 11 ans, sont arrivés ce samedi à Limoges. Après 4.000 km depuis Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, la famille est hébergée chez Delphine et Jean-Marc où elle va tenter de retrouver un peu sa vie d'avant et d'avancer.

Jean-Marc et Delphine (à gauche) accueillent Olga, Maxime et Nikita. Vadim de l'association Ukraïnka assure la traduction

Ils auront mis près de 10 jours en voiture pour faire le trajet. La famille de Nikita est arrivée épuisée à Limoges. Epuisée, mais soulagée. "On ne pouvait plus rester à Kharkiv", raconte Nikita, "il y avait toujours des bombes autour de nous et c'est devenu trop inquiétant. Nous avions vraiment peur".

La famille est à Limoges parce l'ancienne professeur d'Olga, chanteur à la philharmonie de Kharviv, habite en Limousin depuis une quinzaine d'années maintenant et que Jean-Marc et Delphine se sont manifestés auprès de l'association Ukraïnka. "Il y a 3 semaines, ils vivaient comme nous" résume Delphine, la voix pleine d'émotion, "et ce qui se passe aujourd'hui c'est infâme, immonde, monstrueux. On voulait absolument se mobiliser parce que c'est violent. Au moins, on sert à quelque chose"

15 jours que nous n'avons pas rigolé - Nikita

La famille est arrivée ce samedi à 19h. Elle a d'abord pris une douche, mangé. Delphine et Jean-Marc se souviendrons longtemps de cette première soirée : "On a essayé de les mettre à l'aise le plus possible et à part Maxime, qui se débrouille un peu en anglais, on est assez mauvais tous. Donc, nous avons nos petits traducteurs et nous correspondons avec nos téléphones et on a eu des fous rires dès le premier soir. Olga, comme Nikita nous ont dit à ce moment là : ça fait plaisir parce que ça fait 15 jours que nous n'avons pas rigolé..."

Evidemment, ils aimeraient retourner dans leur pays un jour "mais pour l'instant l'envahisseur russe bombarde toujours Kharkiv et nous ne sommes pas sûrs que notre maison résiste. Si jamais ça arrive, nous n'avons nul part où aller" et malgré l'accueil de Delphine et Jean-Marc c'est encore difficile d'oublier les images et les bruits des bombes raconte Olga toujours traumatisée : "Nous n'avons rien oublié et aujourd'hui si nous voyons passer un avion, un hélicoptère, nous avons que ce soient des Russes. Même ici."

Ils nous ont accueillis comme leurs enfants - Olga

La famille ne sait pas combien de temps elle restera ici alors sa priorité est d'apprendre le français et de faire des projets. Olga est en contact avec l'Opéra de Limoges. Maxime, qui vient de récupérer un vélo, est aussi invité par deux clubs de basket et attend avec impatience de pouvoir aller à l'école. Les démarches administratives sont lancées auprès de la préfecture pour obtenir le titre de protection temporaire. "Mais pour l'instant il n'y a pas de réponse, on aimerait bien que ce soit plus rapide pour être sûr de ce qui nous attend", poursuit Nikita.

En attendant, la famille restera le temps qu'il faut, "on n'a pas de limite dans le temps, on vit au jour le jour et on partage", concluent Delphine et Jean-Marc. Au bord des larmes, Olga remercie le couple : "On ne sent pas différence, on se sent comme chez nous. Ils nous ont accueillis comme leurs enfants."