De l'activité physique tous les jours pour les élèves de Jean Rostand, à Nîmes

L'activité physique quotidienne pour lutter contre l'obésité, pour favoriser la mixité sociale, pour aider les enfants à prendre confiance en eux, et aussi pour les détendre et faciliter leur concentration en cours. C'est une expérimentation menée depuis le début de la rentrée dans ce collège Jean Rostand de Nîmes, à partir d'une question posée par Philippe Maheux, inspecteur d'académie du Gard : " Est-ce que la pratique physique régulière répétée tous les jours ou plusieurs fois par semaine a un effet sur le bien-être, sur l'estime de soi, sur le climat de la classe ? " Particularité, cette activité physique est bien distincte des cours d'EPS dispensés par les enseignants spécialisés. Là, cette activité physique quotidienne est menée par un enseignant de matière générale : maths, français, histoire-géo ou arts plastiques.

Une activité physique proposée pour répondre à ces questions et aussi à une préoccupation de Sophie Calley, principale-adjointe de cet établissement : " 20% des élèves de 6e ont un IMC de 22, c'est à dire sont en surpoids. C'est à dire un élève sur cinq. C'est un enjeu sociétal. Il faut qu'on permette aux élèves de pratiquer une activité physique pour avoir du plaisir et réussir dans leurs apprentissages mais également pour créer un habitus santé face à cet enjeu de société, peut-être une bombe à retardement... vu ce qui s'est passé avec le confinement."

De plus cette activité physique est menée par un prof d'enseignement général. Et ce n'est pas du temps perdu pour Didier Lamboley, le principal de Jean Rostand : " Parfois des professeurs mettent 10 minutes à un quart d'heure pour installer une ambiance de classe concentrée. Là, une fois que les enfants ont fait leurs 20 minutes, quand ils remontent en classe, ils se posent, ils sont recentrés sur eux-même et on peut commencer le cours directement. On gagne du temps, on n'en perd pas. J'en suis convaincu. " Autre avantage aux yeux de son principal pour ce collège qui recrute sur deux quartiers très différents, La Cigale et Valdegour : " L'idée c'est aussi d'arrêter de parler de mixité et de la faire vivre. Chaque activité doit permettre de fédérer des classes. Ce genre d'activité nous permet d'installer un autre climat. C'est moins tendu. "