De l'amiante dans des établissements scolaires en Lorraine, selon Libération

Selon le quotidien, qui s'appuie sur des données de 2016, de l'amiante est présente dans plusieurs établissements scolaires, notamment à Nancy. La mairie précise que les matériaux sont en bon état et donc sans risque pour les enfants et le personnel. Des travaux de désamiantage ont lieu chaque été.

Lorraine, France

Les chiffres de cette enquête, publiée mardi 4 février, sont basés sur 20 000 établissements scolaires français, qui ont répondu à un questionnaire. Résultat : huit lycées sur dix, plus de 7 collèges sur 10 et plus d'un tiers des écoles sondées ont de l'amiante dans leurs bâtiments.

11 établissements nancéiens recensés

C'est le cas aussi chez nous, en Lorraine. Rien qu'à Nancy, 11 établissements scolaires ont de l'amiante dans leurs locaux selon nos confrères de Libération. L'enquête se base sur des données de 2016 : certains travaux ont donc peut-être été faits depuis, précise le journal. En tout cas, ce matériau dangereux pour la santé peut se trouver dans les faux plafonds, la tuyauterie ou dans la colle des dalles de sol. Elle se trouve dans les locaux bâtis avant 1997, année où elle a été interdite dans les constructions.

Cette enquête inquiète en tout cas les enseignants. Le syndicat FSU craint des répercussions sur la santé des élèves et des personnels, étant donné que les maladies liées à l'amiante peuvent se déclencher plusieurs années après une exposition prolongée.

"Des matériaux en bon état donc sans risque"

La mairie de Nancy tient à rassurer. Elle rappelle que l'amiante est dangereuse uniquement quand elle est à l'air libre. Des diagnostics, obligatoires, ont lieu tous les trois ans.

Sur les 44 écoles gérées par la Ville, de l'amiante a été détectée de façon "ponctuelle" dans 23 d'entre elles. Mais les matériaux sont en bon état, souligne la mairie, donc sans danger pour les enfants ou personnels. Par ailleurs, chaque été, une fois les écoles vides, la mairie de Nancy mène des travaux de désamiantage. Le but à terme : qu'il n'y ait plus d'amiante dans les établissements gérés par la Ville.

Suivi des travaux de désamiantage

De son côté, l'académie de Nancy-Metz précise veiller au suivi des travaux de désamiantage, quand il y en a, auprès des collectivités territoriales. Elle ajoute que des campagnes d'information sur la "réglementation amiante" ont lieu cette année dans les collèges et lycées des Vosges et de la Meuse.