De l'eau potable acheminée par citerne vers la commune des Salelles en Lozère

Pour faire face à un éventuel manque d'eau potable pendant le pont du 15 août dans la petite commune des Salelles, le Conseil départemental lui en fait acheminer par citerne. Une mesure prise en concertation avec la préfecture pour assurer une ressource suffisante à la population, d'autant que les festivités ont lieu le jour de l'Assomption. Le financement de cette opération (100 euros le mètre cube) est entièrement pris en charge par le Département.

Des citernes de six mètres cubes acquises en 2022

C'est à la suite de la sécheresse de l'été 2022 que le Département de la Lozère a décidé d'acquérir des citernes alimentaires de six mètres cubes pour venir en aide aux communes qui seraient privées d'eau potable. L'an dernier, il avait été obligé d'en louer pour acheminer de l'eau dans les secteurs du causse Méjean jusqu’à Meyrueis, de l’Aubrac jusqu’à Saint-Chély-d’Apcher, et dans les Cévennes qui étaient les plus en difficulté.

Des écogestes à respecter

Pour économiser l'eau, le Département rappelle quelques gestes à respecter :