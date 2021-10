De l'émotion et du monde à la marche blanche en hommage à Chanel

Dans la foule compacte et silencieuse qui marche en silence dans les rues de Frévent, Julie et sa fille. Elles ont fait plus de 100 km pour rendre un dernier hommage à la collégienne " Comment une fille de 12 ans peut penser au suicide. Ca ne devrait pas arriver " Dans le cortège des t-shirts blancs avec des messages d’amour pour Chanel, d’autres aussi qui appellent à lutter contre le harcèlement. " Peut-être qu'elle n'a pas osé en parler à quelqu'un, un enfant ne dit pas tout. J'aurais tellement voulu qu'elle en parle " confie Vanessa une amie de la famille. En tête de la marche blanche les deux sœurs ainées de Chanel, Lindsay et Cristalle très émues " On vraiment touchées car on aurait jamais cru avoir autant de monde pour venir nous soutenir et rendre hommage à Chanel"

Une enquête a été ouverte

Pour la famille Chanel était victime de harcèlement au collège. " Pendant le sport on se moquait d'elle, on l'a mettait beaucoup de côté pour son physique" affirme Lindsay la soeur ainée" Elle ajoute "Il faut que ça s'arrête, il faut que ça bouge"

« Aucun élément de l'enquête ne permet d'accréditer la thèse d'un harcèlement scolaire » affirme le parquet d'Arras dans un communiqué.