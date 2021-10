De l'habitat participatif dans le quartier Saint-Ferjeux de Besançon

C'est une grosse tendance qui va avec l'évolution des modes de vie et la ville de Besançon n'échappe pas à la règle. L'habitat participatif investit aussi la capitale comtoise. Un premier projet de 11 logements a déjà vu le jour rue de l'Eglise, dans le quartier des Chaprais, deux autres sont en cours sur le site des Planches-Relançons, dans le quartier des Montarmots, et place de la Bascule, dans le quartier Saint-Ferjeux.

La Ville de Besançon a confié le projet à Néolia

A Saint-Ferjeux, où particularité supplémentaire, c'est à Néolia, filiale du groupe Action Logement, que le projet a été confié. Car l'habitat participatif n'en est qu'à ses débuts à Besançon explique le conseiller municipal délégué à l'urbanisme. "Il n'y a eu que trois exemples, précise Aurélien Laroppe. Mais un seul dans lequel des gens habitent dedans. Et l'objectif est de tester toutes les typologies d'habitat participatif pour répondre aux différentes demandes".

Plusieurs ménages intéressés

Et cela fonctionne confirme Pierre-Edouard Gavat, chargé d'opérations immobilières chez Néolia et donc du projet à Saint-Ferjeux. "On a fait une réunion publique d'information et 26 personnes y ont participé, raconte-t-il. Trois, quatre ménages très intéressés le soir-même. Et une participation officielle depuis". Officialisation via internet puisqu'il est possible de s'inscrire en ligne.

Le programme d'habitat participatif de Saint-Ferjeux est réservé aux personnes sous le plafond de ressources prêt locatif intermédiaire (PLI) + 10%. - Néolia

Un projet inédit pour Néolia

C'est une première pour Néolia, qui propose 12 logements, uniquement à l'achat, du T2 au T5, à qui cela permet d'élargir encore la gamme de clients. Et sur un mode nouveau donc : l'habitat participatif. Conséquence : le choix des couleurs des façades, l'élaboration de la charte d'utilisation et de gestion des espaces partagés (salle commune de 20 mètres carrés et jardin partagé) et mise en place des règles de vie de la résidence, seront faits en commun.

Ce programme d'habitat participatif s'inscrit dans un projet plus vaste porté par Néolia, comprenant 20 logements locatifs et 6 maisons en accession sociale, en plus de l'habitat partagé. Concernant plus spécifiquement l'immeuble à usage participatif, une nouvelle réunion aura lieu le 30 novembre 2021 à 18h30 à la maison de quartier de Saint-Ferjeux.