De l'hébergement solidaire en Mayenne pour les 16-30 ans

15 euros la nuit, 250 euros le mois, des tarifs attractifs pour des jeunes qui sont en alternance par exemple. C'est ce que propose l'association départementale pour le logement des jeunes. Des hébergeurs en Mayenne proposent une chambre de minimum 9 mètres carrés à un jeune entre 16 et 30 ans, pour un prix fixe, 15 euros la nuit, 250 euros le mois. Le jeune a accès à l'ensemble de la maison (cuisine, salle de bain etc..). Une démarche solidaire pour aider des jeunes qui n'ont pas beaucoup de moyens, et aussi rassurer des parents qui voient leur enfant mineur devoir partir à plusieurs kilomètres de chez eux.

ⓘ Publicité

loading