De l'huile d'olive pour aider à la lutte contre la mucoviscidose

Malgré la pluie, Daniel Ledey, le président et fondateur ( à droite), et les bénévoles de Muco'live ont inauguré le nouveau point de collecte des olives à la déchetterie de Courçon d'Aunis.

Charente-Maritime, France

Récupérer les olives que les particuliers ont dans leur jardin mais dont il ne savent pas quoi faire et en faire de l'huile au profit de la lutte contre la mucoviscidose. Voilà l'idée qu'a eu, il y a quatre ans, Daniel Ledey dont certains membres de la famille sont atteints de cette maladie. "J'avais des oliviers chez moi et j'ai vu que dans un lotissement à Marsilly, ils s'étaient regroupés et avait fait faire de l'huile donc l'idée m'est venu de récolter les olives des particuliers qui ne les utilisent pas pour les faire broyer dans un moulin de l'île de Ré." Et ça marche : "cela fait deux années consécutives qu'on fait un chèque de _4000 euros à Vaincre la mucoviscidose._" L'année dernière plus d'une tonne d'olives ont ainsi été sauvées pour une production de quelques centaines de bouteilles, très vite écoulées.

Une huile anti-gaspi...

C'est la nouveauté de cette année et même de ce mois de novembre. En plus des points de collectes déjà existants depuis quatre ans comme les pépinières Rouberty à Dompierrre-sur-Mer ou le magasin Gamm'vert de Marans, la collecte se fera dans les déchetteries de Surgères le vendredi et Courçon d'Aunis le samedi. Le syndicat de traitement des déchets du nord-est de la Charente-Maritime, Cyclad, a en effet conclu un partenariat avec Muco'live par l'intermédiaire de Cyclab, son laboratoire d'innovation en économie circulaire. Un partenariat arrivé un peu par hasard confie le secrétaire de l'association Muco'live Matthieu Ledey : "c'est l'agent en poste à la déchetterie de Courçon qui a constaté qu'il y avait beaucoup d'olives dans les déchets verts qui a remonté l'information à Cyclad qui a fini par nous contacter pour nous proposer de les récupérer plutôt qu'elles soient jetées". A terme, ce sont 26 déchetteries du département qui devraient devenir des points de collecte pour les olives. L'huile de Muco'live est donc plus que jamais anti-gaspi.

...et surtout solidaire

Une fois les olives transformées en huile d'olive 100% made in Charente-Maritime, la solidarité ne s'arrête pas. Car pour coller les étiquettes ou même aider à la récolte des olives chez les personnes qui ne peuvent pas le faire elles-mêmes, Daniel Ledey a fait appel aux résidents de l'établissement et services d'aide par le travail (ESAT) de Marlonges à Périgny. Et ce n'est pas fini, cette année, la vente d'huile a aussi permis de financer une partie de l'achat d'un fauteuil roulant pour un habitant de Charrons.

Locale, solidaire, anti-gaspi et pour la lutte contre la mucoviscidose, difficile de trouver une huile plus vertueuse que Muco'live. Difficile de la trouver tout court car les stocks sont réduits. La faute à un moulin qui ne peut pas toujours fournir, pourtant la quantité d'olives est là, les demandes aussi. Muco'live est en discussion avec des offices de tourisme mais aussi des épiceries solidaires pour être distribuée. En attendant, pour vous en procurer cette année, il faudra aller au marché de Noël des pépinières Rouberty ou contacter directement Muco'live.

Muco'live collecte donc tout ce mois de novembre les olives noires, mûres et non véreuses. L'association recherche aussi des bénévoles et pourquoi pas un moulin de plus pour produire encore plus d'huile et être encore plus solidaire.