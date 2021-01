"De l'infertilité à la parentalité" : une Landaise raconte son parcours pour devenir mère

Et un jour il est là : le désir d'enfant. Michèle s'estime heureuse : elle s'épanouit dans son métier, sa vie sociale est bien remplie, "son mariage se porte bien". Puis un jour il est là : le désir d'enfant. L'histoire commence ce jour-là, à partir de cette décision commune. Car ce qu'elle se préfigure comme des moments de complicité et de bonheur avec son mari va s'avérer être une succession d'épreuves toutes plus difficiles les unes que les autres. Cette Landaise a raconté dans un livre intitulé "De l'infertilité à la parentalité" son parcours pour devenir mère.

Un parcours qui met à l'épreuve

Suite au diagnostic de leur infertilité, Michèle et son mari décident d'entamer le processus de PMA (procréation médicalement assistée). Ils veulent fonder une famille, qu'importent les épreuves. Ils enchaînent les examens médicaux, les diagnostics. Elle subit les injections, les inséminations, et les déceptions de voir échouer chaque tentative. Plusieurs années de puissants traitements qui aboutiront à l'ablation de son utérus. Une souffrance de plus, peut-être celle de trop, ou celle qu'il faut, pour que Michèle et son époux se tourne vers l'adoption. Les démarches sont longues et complexes. "Certes, mais là au moins on est sûrs d'y arriver, _c'est beaucoup moins destructeur que la PMA où on enchaîne espoir et déception" a_rgumente Michèle. Des démarches qui aboutiront.

Tout cela elle l'écrira un an après la fin de ces démarches. "Après le boulot, ou pendant que mon fils faisait la sieste" se rappelle Michèle désormais maman. La Landaise livre ici son premier récit. Un ouvrage de 143 pages, paru en décembre 2020 aux éditions ECHO et à retrouver en commande chez votre libraire pour 16,50 euros.