De l'ombre à la lumière, comment l'émission Top Chef a changé la vie du cuisinier cuersois Pascal Barandoni

Il est devenu l'un des chouchous des amoureux de Top Chef. Inconnu du grand public il y a encore quelques mois, un Cuersois de 21 ans, Pascal Barandoni, est désormais une star de la cuisine. Vainqueur de l'émission Objectif Top Chef, sur M6, il a ensuite intégré l'émission Top Chef dans la brigade de Philippe Etchebest, chef étoilé et meilleur ouvrier de France. Bien moins expérimenté que ses adversaires, le benjamin de la compétition, formé notamment au lycée Anne-Sophie Pic à Toulon, a surpris de semaine en semaine et épaté à plusieurs reprises le jury. Le Varois, meilleur apprenti de France en 2020, a été éliminé en quart de finale. "C'est une de mes plus belles expériences culinairement parlant, je suis très content de mon parcours."

Chef désormais d'un restaurant à Cuers

Depuis son aventure dans Top Chef, Pascal Barandoni est devenu chef, rejoignant Arnaud Bouxirot, du restaurant Le Mas du Lingousto à Cuers, d'où il est originaire. Il est également très sollicité par les médias. Le cuisinier le reconnaît, "cette visibilité nous met en haut de l'estrade et s'il n'y avait pas eu Top Chef, je ne pense pas que j'en serai là aujourd'hui". Une popularité qu'il ressent au quotidien au restaurant. "On commence à voir l'envers de Top Chef par rapport à la clientèle. Il y a des personnes qui viennent pour goûter ma cuisine, pour me voir, pour prendre des photos. On me parle beaucoup de Top Chef et c'est vrai que les gens sont curieux, quand ils voient quelqu'un de leur village, de leur quartier à la télévision, ça les intéresse et ils posent beaucoup de questions."

La terrasse du Mas du Lingousto à Cuers.

"La dernière fois j'ai fait dix minutes de courses, j'ai été interpelé quatre fois"

Une notoriété qu'il faut aussi gérer dans la vie privée. "Quand on était à Top chef, on nous avait préparé en nous disant 'faites attention, vous allez voir, ça va être très différent vous allez avoir une petite notoriété", confie Pascal. "On ne pensait pas que ça allait être autant. Aujourd'hui, je vais à MacDo, je vais faire mon pain ou aller faire des courses, je suis souvent interpelé. La dernière fois, j'ai fait 10 minutes de courses, j'ai été interpelé quatre fois. Quand on passe de l'ombre à la lumière c'est vrai que des fois ça fait peur de se faire reconnaître dans la rue. C'est parfois compliqué mais après le bon côté, c'est qu'après on est appelé pour des événements, on peut avoir la chance de travailler avec des personnes avec qui on n'aurait jamais pu travailler avant, donc c'est vraiment un plaisir. Et les gens sont très bienveillants."

"Avant, j'avais des soucis pour trouver du personnel, aujourd'hui je reçois des CV presque tous les jours" - Le propriétaire du restaurant

De son côté, Rocco Briglia, propriétaire du Mas du Lingousto remarque lui aussi la différence depuis l'arrivée de Pascal. "J'ai eu une nouvelle clientèle, plus jeune. Concernant le personnel, avant j'avais des soucis pour trouver du personnel. Depuis qu'il est là, je suis dans l'abondance de personnel, j'ai des demandes au quotidien, je reçois des CV presque tous les jours. C'est l'effet Barandoni, travailler avec une personne connue, qui a de l'ambition, ça donne de l'ambition aux autres." Après Top Chef, Pascal Barandoni voit désormais grand. Son prochain objectif, décrocher une étoile au guide Michelin.