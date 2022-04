De la Bourgogne à la méditerranée en fauteuil roulant

Lunettes de soleil, casque de VTT et grand sourire. Cathy Hédieux dévale les sentiers escarpés de la vallée de l'Ouche (Côte-d'Or) en guise d'apéritif. Le 15 mai prochain cette ancienne éducatrice sportive aujourd'hui paraplégique se lancera dans une aventure que personne n'a encore tenté : réaliser la GTMC , la Grande Traversée du Massif Central en fauteuil roulant. Elle partira d'Autun en Saône-et-Loire pour rallier le Cap d'Agde, dans l'Hérault.

Son engin est bien évidemment adapté à l'aventure. "Cela s'appelle un Quadrix" précise-t-elle. Un fauteuil semblable avec un mini-kart avec des roues crantées et propulsé par un moteur électrique. "Cela reste très physique" assure Cathy Hédieux "car tout se pilote et se dirige au volant, il faut vraiment avoir de bons bras."

Une aventure pour adapter les sentiers de randonnée aux handicaps

Cette habitante de Sainte-Marie-sur-Ouche n'en est pas a son coup d'essai. France Bleu Bourgogne vous en avait parlé : l'automne dernier, elle a réussi la traversée du Morvan avec ce même matériel. "On travaille en lien avec le Parc Naturel Régional du Morvan, cela les aide à adapter leurs sentiers et améliorer le balisage pour les personnes à mobilité réduite. On aimerait que tous les autres parcs traversés fassent de même."

Si vous avez du matériel de camping , vous pouvez aider Cathy © Radio France - Olivier Estran

Le Quadrix de Cathy va être équipé d'une petite caméra. L'aventure va être filmée et à chaque étape, les difficultés sont consignées sur ordinateur. Le tout va servir de base de travail à l'IPAMAC (L'association des Parcs du Massif Central) afin que les itinéraires puissent être adaptés aux personnes à mobilité réduite.

"En fait j'associe un défi à une bonne cause" explique Cathy. "Le parc du Morvan est déjà attentif à notre démarche. On espère que ce sera la même chose pour les autres. On veut offrir de la liberté à ceux qui n'en ont pas. Cette aventure doit nous aider à nous rendre plus visibles et aménager aussi dès l'année prochaine des itinéraires en Côte-d'Or, comme par exemple entre Dijon et la vallée de l'Ouche"

On peut aider à boucler le budget

Durant 3 semaines, Cathy Hédieux sera entourée de 3 accompagnateurs afin de l'épauler sur la mécanique, la logistique, l'hébergement, la cuisine. Le budget de l'aventure s'élève à 35.000 euros et il manque encore 3.000 euros pour arriver à le boucler. "On lance une cagnotte en ligne" détaille Cathy Hédieux. "Il nous manque encore une GoPro (une caméra sportive NDLR), du matériel informatique et du matériel de camping. On a besoin notamment de tente en forme de tonnelle afin de pouvoir faire un peu de mécanique ou bien manger s'il pleut. Moi je dormirai dans le camion qui me servira d'assistance."

Le calendrier et le détail du parcours - DR

Tout cela va appuyer l'association de Côte-d'Or "Offrez du Soleil" qui veut rendre les sports de pleine nature accessibles aux personnes à mobilité réduite. Le Parc Naturel Régional du Morvan a lui déjà acheté 2 fauteuils roulant de type "Quadrix" afin de se lancer sur les chemins.