De la discrimination envers les clubs de Laval Maghreb et Laval Réunion ?

Dans un courriel envoyé aux arbitres de la Mayenne, l'UNAF 53 leur demande s'ils veulent encore arbitrer les clubs de Laval Maghreb et de Laval Réunion, après des incidents récents. Une démarche qui choque leurs dirigeants qui saisissent la Ligue Internationale Contre le Racisme et l'Antisémitisme.

Laval, France

C'est un document qui provoque la colère des clubs de football du Laval Maghreb et de Laval Réunion. Dans un courriel adressé aux instances du football mayennais ces dernières heures ainsi qu'aux deux clubs concernés, l'UNAF 53 (l'Union Nationale des Arbitres Français) demande aux arbitres du département s'ils veulent encore arbitrer les matchs de ces clubs la saison prochaine. "Si vous ne souhaitez pas arbitrer ces deux clubs la saison prochaine, vous pouvez l'indiquer lors de votre renouvellement de licences dans vos desiratas. Peut-être que nos élus réagiront !!!!" est-il écrit dans cet e-mail que France Bleu Mayenne s'est procuré.

La LICRA est saisie

Pour les dirigeants de Laval Maghreb, ça ne passe pas. Ils viennent de saisir la LICRA (Ligue Internationale Contre le Racisme et l'Antisémitisme). "C'est un document qui incite à la haine" réagit Elhabib Benameur, le co-président du club. "Comment les arbitres pourront-ils être équitables lors de nos matchs en ayant tout cela en tête ? Mes joueurs passent leur temps à me dire que sur le terrain les préjugés existent, comment voulez-vous les convaincre du contraire alors qu'un tel document existe ?" termine le dirigeant.

Bientôt une plainte ?

Le dimanche 17 mars, l'équipe senior de Laval Maghreb affrontait le FC Château-Gontier, dans le cadre d'un match de championnat de division 2 départementale. Des tensions auraient eu lieu impliquant trois joueurs lavallois et l'arbitre de la rencontre. Un des joueurs aurait par exemple accusé l'arbitre d'être raciste. Ce dernier a donc rédigé un rapport, envoyé au district de la Mayenne et à la Ligue. La commission de discipline statuera la semaine prochaine mais pour les dirigeants de Laval Maghreb, l'initiative de l'UNAF 53 de demander aux arbitres de faire remonter tous les derniers incidents et d'organiser un sondage pour savoir qui veut encore les arbitrer est un acte de dénigrement.

Du côté du district de la Mayenne : silence radio, il ne souhaite pas faire de commentaire. L'UNAF 53 elle, n'a pas encore répondu aux sollicitations de France Bleu Mayenne. En attendant Laval Maghreb envisage de porter plainte.