"De la fierté et de la responsabilité", la capitaine Audrey Saint-Drenan s'installe à la caserne de Mayenne

Elle n'a pas encore totalement fini de redécorer son bureau mais elle est déjà bien installée. La capitaine Audrey Saint-Drenan a succédé à la caserne de Mayenne au Commandant Didier, parti à la retraite. Un nouveau défi pour la morbihannaise d'origine, arrivée au sein des pompiers de la Mayenne il y a quatre ans. Pour Audrey Saint-Drenan, les pompiers c'est déjà un engagement de 10 ans, d'abord volontaire, puis professionnelle. Un parcours qui passe par le concours pour devenir capitaine et par une école : "Après le concours, on a un petit passage à l'Ecole nationale supérieure des officiers sapeurs pompiers pour avoir une formation à la fois opérationnelle et fonctionnelle."

Du commandement et du management

Une formation double parce qu'en tant que cheffe de centre, la capitaine Audrey Saint-Drenan, va à la fois diriger des opérations sur le terrain (opérationnel) et gérer les équipes au quotidien (fonctionnel). A la caserne de Mayenne, cela représente presque cent pompiers, douze professionnels et plus de 80 volontaires. "Connaître tout le monde ça prend du temps! Pour les professionnels c'est plus facile. Pour les volontaires il faut prendre du temps avec eux la nuit et les week-ends, ça se fait petit à petit", sourit la capitaine.

Audrey Saint-Drenan prend le poste à 33 ans, "jeune ? on peut trouver ça un peu jeune peut-être, explique la capitaine avec un large sourire, mais j'ai 10 ans notamment de volontariat qui m'ont mis le pied à l'étrier et puis on apprend de ses pairs". Elle occupe aussi désormais un poste qu'encore peu de femmes occupent "la féminisation des pompiers avance, peut-être pas aussi vite qu'on aimerait mais ça va dans le bon sens!"

La capitaine Audrey Saint-Drenan s'installe pour une durée indéterminée, mais elle l'assure : "je ne ferai pas 15 ans comme le commandant Didier!" Cheffe de centre, un poste intéressant mais si usant sur la distance, incontournable dans tous les cas selon la nouvelle capitaine, fière d'avoir la confiance de sa hiérarchie. Une hiérarchie qui l'honorera le 22 septembre pour la cérémonie officielle de prise de commandement.