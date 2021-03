De la marine à la Mayenne : le nouveau préfet de la Mayenne est ingénieur de formation

Ce lundi 8 mars 2021, Xavier Lefort a pris ses fonctions de Préfet de la Mayenne. Ce natif de Lannion dans les Côtes d'Armor était encore jusqu'à ce vendredi 5 mars secrétaire général de la Cour des Comptes. Il remplace à ce poste Jean-Francis Treffel, nommé il y a deux ans en Mayenne et parti dans le département de l'Allier.

Xavier Lefort connaît bien l'Ouest de la France , il a fait ses classes prépas à Rennes "et quand on est étudiant à Rennes, on des copains qui viennent de Laval" ; son père enseignant a aussi été nommé à Vitré.

La Marine, l'écologie et la Cour des Comptes

A 56 ans, cet ingénieur de formation a un CV bien rempli et quelque peu original. Après avoir fait Centrale à Paris, Xavier Lefort, a intégré la Marine Nationale, il a été directeur général de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie pendant une dizaine d'années puis il a été magistrat à la Cour des Comptes. Il devient donc Préfet, c'est son premier poste dans notre département et il compte bien être sur le terrain.

Xavier Lefort reconnait ne pas connaître intimement le département de la Mayenne mais il a déjà quelques priorités : la crise sanitaire, la relance économique avec la sous préfète en charge du dossier ainsi que les questions agricoles. Il assistera d'ailleurs mercredi à l'Assemblée Générale de la Chambre d'Agriculture.