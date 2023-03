De la musique à la peinture, Pascal Obispo s'expose à Bordeaux

À partir de dimanche 26 mars, vous pourrez découvrir, "Art Therapy" au musée Mer Marine à Bordeaux. Une exposition de tableaux signée Pascal Obispo. 68 tableaux pleins de formes de couleurs. L'artiste bordelais connu plutôt pour ses textes et sa voix, s'est toujours exprimé par d'autres arts. "J'adore prendre des photos, je faisais des collages et un jour un artiste peintre chinois Danhoo me dit qu'il faut que je peigne". Et voilà Obispo devant une toile. On est en 2018.

ⓘ Publicité

Un voyage artistique et thérapeutique

Plus tard, l'artiste se rend dans une clinique psychiatrique à Saint-Rémy-de-Provence. Là-bas, dans les Bouches-du-Rhône, des ateliers de peinture sont organisés pour aider à la guérison. C'est une révélation pour Pascal Obispo. "En rentrant dans cet atelier, j'ai compris ma peinture et ma musique et ce qu'elles m'apportaient pour traverser des épreuves". Le nom de son exposition est trouvé : "Art Therapy".

Les plus grand tableaux font 6 mètres de long. © Radio France - Jean-Baptiste Pierron

Les tableaux sont très variés, pleins de formes, de visages et surtout d'yeux. "Une forme de présence constante" pour l'artiste. Certains sont immenses, 6 mètres, et ont été peints dans son atelier au Cap-Ferret. Les autres viennent de Paris. Ils racontent 5 ans de l'artiste qui a trouvé dans la peinture un nouveau terrain de jeu et d'expression après la musique.

Un des tableaux de l'exposition "Art Therapy" - Jean-Baptiste Pierron

Pour découvrir cette exposition, rendez-vous du 26 mars 2023 au 7 janvier 2024 au musée Mer Marine de Bordeaux. Pour y accéder, vous devez acheter un billet parcours permanent (entre 9 et 14 euros). Vous retrouverez tous les tarifs juste ici .