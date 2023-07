De la musique et des légumes invendus, c'est le menu de la disco-salade à Château-Gontier-sur-Mayenne

Marier les plus grands tubes des années 70 et des légumes invendus, c'est le concept de la disco-salade qui avait lieu ce jeudi sur le marché de Château-Gontier-sur-Mayenne. Une opération montée par le groupe d'action locale Sud-Mayenne et la communauté de communes du Pays de Château-Gontier pour lutter contre le gaspillage alimentaire.

Chacun était invité à participer et à danser dans une joyeuse ambiance. Avec ses verres remplis de tomate et de melon, Alain fait le show, il est arrivé un peu par hasard à la disco-salade. "Je passais, j'ai dit que j'allais mettre l'ambiance et que j'allais danser !"

Alain s'affaire quand même à couper des morceaux de fruits et légumes. Petits et grands dégustent et les avis sont unanimes. "C'est parfait, ça me convient. C'est une très bonne idée, ça devrait se développer. Extra !"

Les fruits et légumes ont été récupérés chez des producteurs locaux, dix cagettes qui n'allaient pas être mangées explique Marine Briand du Gal Sud-Mayenne, le groupe d'action locale. "On fait des salades simplement avec des produits qui auraient dû finir gâchés, soit à la poubelle, soit, par exemple, broyés pour être utilisés en tant que compost. Le but, au final, c'est juste de dire que ce n'est pas parce que le concombre ou la tomate est un peu abîmé qu'il n'est pas mangeable."

Cette disco-salade donne en tout cas de bonnes idées à Thaïs et Lisa, 11 ans, qui n'ont pas l'habitude de manger des légumes cabossés et qui comptent bien refaire une recette à base de tomates, de concombre et de pain rassis. "Je pensais que je n'allais pas aimer mais c'est très bon, c'est écologique, on ne gaspille pas."

Une opération similaire aura lieu à l'automne à Marigné-Peuton, appelée cette fois disco-soupe pour coller à la saison.