De la neige dans le Gard cette nuit : quels conseils de prudence sur la route ?

Fait inhabituel, de la neige est tombée dans le Gard dans la nuit de ce dimanche à lundi. Voici quelques conseils de prudence sur la route, recueillis auprès de Christophe Coustou, directeur de l'auto-école d'Alzon à Nîmes.

Adapter sa vitesse

"Il faut rouler doucement, augmenter les distances de sécurité. Sur une route limitée à 80 km/h, on peut rouler à 50 par exemple. Cela permet aussi de se rassurer."

Suivre les traces faites par les autres automobilistes sur la route

"Pour garder l'adhérence. Quand on dévie des traces, de la neige se colle aux pneus et on risque de perdre en adhérence"

Jamais de coup de volant

"Sinon le risque, c'est de faire un tête-à-queue"

Ne pas freiner (sauf extrême urgence)

"Freiner fait glisser la voiture, on appelle ça "l'effet luge", la voiture file droit, on n'a plus la main sur la direction. Pour éviter cela, au lieu de freiner, il faut lever le pied, et attendre que ça passe."

Anticiper son départ

"Partir 30 minutes plus tôt permet d'être tranquille au volant. Il peut y avoir des bouchons ou des accidents, ça énerve et c'est là qu'on risque de faire n'importe quoi pour chercher à rattraper son retard."

Feux de brouillard arrière : seulement en cas de forte neige

"Si la neige est clairsemée et ressemble à de la pluie, cela gêne les autres automobilistes. Les feux de brouillard avant peuvent être allumés sous la pluie ou même sous la neige."