De la neige au sommet du mont Ventoux

Il a neigé sur le mont Ventoux et c'est une bonne nouvelle à quelques jours des vacances de Noël. A condition qu'elle tienne bien sûr ! Pas de quoi skier mais les quelques centimètres tombés feront le bonheur des amateurs de luge.

Mont Ventoux, Brantes, France

C'est une image qui fait plaisir à voir à quelques jours des vacances de Noël. Il a neigé sur le mont Ventoux et cela n'était pas arrivé depuis le 29 novembre. Un joli cadeau pour les amateurs de glisse car l'activité luge est désormais possible. Pas de quoi skier bien sûr avec seulement 4 cm en haut de la station du Mont Serein et 1 cm en bas des pistes.