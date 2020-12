De la neige mais pas de ski : les nouveaux gérants de la station de l'Aigoual ouvrent une cagnotte en ligne

Les vraies premières neiges sont tombées sur l'Aigoual ce week-end. En d'autre temps, cela aurait été une bonne nouvelle pour les gérants du domaine skiable de Prapeyrot mais ce n'est pas le cas.

En raison de la crise sanitaire et du confinement, la station est à l'arrêt et ça ne devrait pas s'arranger pour les fêtes de fin d'année : pas de remontée mécanique et le restaurant fermé : ils ne peuvent pas ouvrir et pour l'heure n'envisagent pas d'ouvrir pour les fêtes de Noël.

C'est d'autant plus dur pour la nouvelle équipe d' Alti Aigoual - c'est le nouveau nom de la station- qui a repris la délégation de service public de la station du Mont Aigoual il y a un an et qui en un a a cumulé les embûches.

année 2020 cauchemardesque

'"On a tout eu en 2020," constate Thomas Flavier, le directeur d'Alti Aigoual : l'hiver le plus chaud du 20ème siècle, peu de neige, le coronavirus et le confinement, l'étape du tour de France prévue début juillet décalé à septembre et un nouveau confinement. " malgré toute notre motivation et notre investissement , aujourd’hui nous sommes en échec et nous avons besoin d'aide." ajoute Thomas Flavier .

Une cagnotte pour 20 000 euros

Malgré l'aide des collectivités locales, Alti Aigoual se trouve dans l'impasse : " C'est compliqué d'obtenir des aides de l'Etat car nous n'avons que deux ans d’existence et qu'on nous demande plus d'années d'exploitation, nous n'avons pas encore reçu le versement du chômage partiel pour nos quatre salariés permanents des trois derniers mois."

Même si la station est fermée, et qu'il n'y a du coup aucune rentrée d'argent, Il faut il faut payer les frais fixe d'entretien chaque mois. Alti Aigoual a donc ouvert une cagnotte sur Leetchi. Il faut trouver 20 000 euros.