De la neige pourrait tomber en Dordogne dans la nuit de dimanche à lundi

Il va peut-être neiger en Dordogne ! Quelques flocons pourraient bien pointer le bout de leur nez aux confins de la Dordogne et de la Gironde en fin de nuit prochaine (dimanche à lundi). C'est en tout cas ce que prévoit Météo France Agen. Et la neige et le froid n'ont pas terminé leur raid sur le Périgord. Enfin de semaine prochaine la neige pourrait bien réapparaître.Bref, à partir de la nuit prochaine, le risque est réel de voir la neige tomber sur l'ouest du Périgord confirme Sandrine Lafont, prévisionniste à Météo France Agen.

"Sur le sud-ouest de la Dordogne, dans la nuit de dimanche à lundi, sur un secteur qui va de Saint-Aulaye à Montpon, en passant par Mussidan et Bergerac on a une petite zone où il y a un risque de neige puisque le risque le plus fort est sur la Gironde" explique la prévisionniste. Ensuite, le froid va rester en Dordogne, avec des minimales allant jusqu'à -4 degrés et des maximales entre 2 et 5 degrés. Et le risque de neige réapparaîtra donc entre vendredi et samedi.

"Il y a un risque de neige entre vendredi et samedi, avec une dégradation pluvieuse pour l'instant. Pour l'instant vue l'échéance, on ne peut pas distinguer des pluies qui se transforment en neige ou de la neige" dit Sandrine Lafont.

Dans la nuit de dimanche à lundi en tout cas, sous une averse, la couche de neige ne sera que d'un demi-centimètre maximum, et pas certain que cela tienne longtemps.