De la neige sur le Gard rhodanien

Des chutes de neige de 1 à 5 centimètres ce mercredi après-midi dans l'est du Gard. La circulation est difficile sur l'A7 et la Nationale 86, le long du Rhône.

De la neige cet après-midi dans l'est du département du Gard, des chutes de neige de 1 à 5 centimètres et les saleuses sont entrées en action. Un épisode neigeux en provenance de l'est du département et qui se dirige vers le nord-ouest.

Il neige dans l'est du #Gard secteur Pont-St-Esprit et vers Bagnols. Prudence sur les routes pic.twitter.com/I0hfNhxAqH — FranceBleuGardLozère (@bleugardlozere) January 25, 2017

Des chutes de neige qui vont se décaler lentement vers les Cévennes, des chutes qui devraient être plus importantes sur les reliefs.

Circulation difficile sur la #N86 dans le secteur Saint-Alexandre à cause de la neige. Soyez prudent sur les routes #Gard pic.twitter.com/COd31F2EHA — FranceBleuGardLozère (@bleugardlozere) January 25, 2017

Les services du département du Gard sont actuellement sur les routes...

#DépartementDuGard #NeigeEtVerglas 3 équipes secteurs #Bagnols/Cèze sont actuellement mobilisées sur le terrain pour le salage des chaussées pic.twitter.com/s7EUtbl3ao — InfoRouteGard (@InfoRouteGard) January 25, 2017

Des routes en cours de traitement. Prudence si vous circulez dans le Gard rhodanien, une prudence qui sera encore de mise cette nuit et demain matin jeudi : avec les températures négatives attendues cette nuit, il pourrait y avoir du verglas demain matin.