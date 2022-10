" De la reconnaissance, un honneur aussi "pour les pompiers reçus à l' Elysée

Remi Brajus a 18 ans, c'est le plus jeune des 11 pompiers héraultais reçus ce vendredi à l' Elysée. Il est pompier volontaire depuis un an à la caserne de Pézenas.

C'était la première fois que j'allais à Paris et peut-être la seule fois à l' Elysée, bien sur je rapporte une photo avec le président de la République.

La délégation héraultaise aux côtes d'Emmanuel Macron - Sdis 34

Dans la délégation, trois femmes, symbole de la féminisation de la profession, 17% des effectifs actuels, et 30% parmi les nouvelles recrues, Laurie Chapel pompier infirmière à Lodève, Julie Espérou à Olonzac et le caporal Jade Courtin de la caserne de Mireval.

" Pour moi , c'est encore un peu irréel, d'ailleurs quand on me l'a proposé, j'ai cru à une blague, c'est une chance, un honneur aussi d'avoir pu assister à ce moment pour nous et pour tous les collègues qui sont restés dans les casernes.

Pour le contrôleur général Eric Florès, il était important que tout le département soit représenté dans sa diversité territoriale, petites et grandes casernes, hommes, femmes, pompiers professionnels et volontaires.

"Quand le président de la République nous remercie pour notre engagement , bien sur que c'est important, mais on ne fait pas pour ça" caporal Jade Courtin

Après l'Elysée, la délégation héraultaise des 11 pompiers et quatre élus, le président du département Kleber Mesquida et les maires Jean Francois Soto de Gignac, Grégory Bro**,** de Saint-Bauzille-de-la-Sylve et Ronny Poncé, d’Aumelas ont été invités au Sénat par le sénateur socialiste de l'Hérault Hussein Bourgi, à l'origine de la création d'une médaille avec agrafe "feux de forêt 2022."