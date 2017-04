De la vaisselle en plastique dans les cantines de Bordeaux : Alain Ducasse met les pieds dans le plat

Le chef multi-étoilé présente ce jeudi à Bordeaux son livre "Manger est un acte citoyen". Il en profite pour prendre position en faveur des parents d'élèves qui reprochent à la mairie d'utiliser dans les cantines bordelaises de la vaisselle en plastique potentiellement dangereuse pour la santé.

Un invité de marque ce jeudi à la Station Ausone, le nouveau lieu de rencontres de la librairie Mollat à Bordeaux. C'est Alain Ducasse qui sera présent à 18 heures. Le célèbre chef multi-étoilé vient défendre son livre "Manger est un acte citoyen". Il en profite au micro de France Bleu Gironde pour prendre partie en faveur des parents d'élèves inquiets à Bordeaux par la vaisselle en plastique utilisée dans les cantines et qui pourrait selon eux s'avérer dangereuse pour la santé. "Le plastique est le fléau d'aujourd'hui, affirme Alain Ducasse. Certainement qu'au départ la sélection est rigoureuse et que ce sont des plastiques acceptables et adaptés à la proximité de la nourriture. Mais, plus tard, les provenances peuvent changer et si les plastiques arrivent d'Asie du Sud-Est, ils peuvent contenir des particules totalement nocives pour la santé des enfants. Ce n'est pas un bon choix. Il s'agit de savoir ce qui est le mieux pour la santé et pour la planète". Rappelons que dans cette affaire, la mairie a accepté l'idée d'une concertation avec les parents, tout en précisant qu'un abandon de la vaisselle en plastique n'était pas envisageable.

Pas de projet à Bordeaux

Interrogé sur une possible installation à Bordeaux, Alain Ducasse exclut l'idée d'y ouvrir un restaurant. Plusieurs grands chefs se sont succédé ces dernières années, avec les venues de Joël Robuchon, Pierre Gagnaire ou Gordon Ramsay. Le bruit avait également circulé d'une possible arrivée d'Alain Ducasse. Il dément fermement. "Il y a déjà suffisamment d'excellents confrères à Bordeaux, rappelle-t-il. Je ne viendrai pas affronter cette terrible concurrence. J'ai assez à faire dans les projets que je développe à l'étranger".