De Lunel à Fréjus: 300 kms en handbike en soutien des orphelins de la gendarmerie

C'est la 3ème opération de "Du Bleu Dans Les Yeux", organisée par Les Képis Pescalunes, une association héraultaise qui regroupe des gendarmes en activité ou d'anciens gendarmes qui très régulièrement, viennent en aide ou soutiennent des orphelins de la gendarmerie et leurs familles.

Et cette année, le programme c'est un week-end sur la côte d'azur, à Fréjus, avec découverte de diverses activités nautiques mais aussi une visite de la principauté de Monaco.

Dans le cadre de cette 3ème édition, un ancien gendarme qui vit St Gély Du fesc, le Major Franck R., bléssé par balle il y a 12 ans en Guyanne et aujourd'hui handicapé, va s'élancer en fin de matinée ce jeudi depuis Lunel, direction Fréjus, en .....handbike, un vélo à bras, qu'il pratique désormais en compétition depuis son accident.

Trois étapes d'une centaine de kilomètres chacune (Lunel/Salon-de-Provence/Brignoles/Fréjus).

Franck R participe déjà régulièrement à des opérations en faveur du Bleuet de France, le symbole de la mémoire et de la solidarité envers les anciens combattants, les victimes de guerre, les veuves et les orphelins.

En tant qu'ancien gendarme, il est donc particulièrement sensibilisé au cas des orphelins de la gendarmerie.

Et à travers le challenge qu'il s'apprête à relever (100 kms par jours pendant 3 jours), il souhaite aussi leur adresser un message de solidarité.

"On veut qu'ils comprennent que même si papa ou maman ne sont plus là, la gendarmerie est toujours là pour eux. Et d'ailleurs beaucoup d'orphelins de la gendarmerie veulent passer le concours, à cause des valeurs d'entraide et de solidarité que défend l'institution."

Le Major Franck R regrette d'ailleurs qu'en ce moment, avec les tensions qui entourent les manifestations contre la réforme des retraites, beaucoup de français manquent de compassion envers les gendarmes ou policiers tués ou blessés dans l'exercice de leurs fonctions.

"Dérrière chaque gendarme ou policier qui se fait tirer dessus ou qui est blessé, il y a une famille. Et on a parfois tendance à l'oublier !"

