PHOTOS - Des manifestations anti et pro PMA pour toutes les femmes organisées au même moment en France

Tours, Limoges, Valence, Rennes ou encore Pau : dans plusieurs villes, les manifestants anti PMA pour toutes se sont retrouvés face à ceux qui soutiennent le projet ce samedi 10 octobre. Le collectif d'associations Marchons Enfants avait appelé à manifester dans une soixantaine de villes en France contre la mesure-phare du projet de loi bioéthique mais les pro PMA pour toutes ont également décidé de se rassembler pour une contre-manifestation.

Ces rassemblements ont lieu alors que l'ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) à toutes les femmes a été adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture le 1er août. La mesure doit ensuite passer en seconde lecture au Sénat dans les prochains mois.

Deux visions radicalement opposées de la société se sont ainsi confrontées dans la rue sans violences mais avec quelques provocations verbales.

On n'est pas contre ici on est pour : pour la vie et pour l'amour. - Angel, pro PMA pour toutes