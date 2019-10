De meilleures conditions de vie pour les chasseurs alpins

8.000 hommes et femmes et 1.300 réservistes répartis en six grandes unités. Tels sont les effectifs de la 27ème Brigade d’Infanterie de Montagne. À sa tête, le Général Pierre-Joseph Givre, qui entame sa deuxième année de mission avec une problématique principale : se préoccuper davantage encore des conditions de vie et du quotidien de ses troupes. « C’est mon intérêt permanent. Pour que les soldats soient performants, cela passe d’abord par le moral. Ils doivent être bien dans leur tête », explique-t-il.

Pour cela, la Brigade met l’accent sur la famille et la garde des enfants, avec l’appui du Ministère des Armées et de son Plan Famille. « Si on ne se préoccupe pas de leur environnement, on aura de mauvaises surprises comme dans toutes les entreprises », estime le Général. « Je suis persuadé que si tout se passe bien pour les soldats et leurs proches, il y aura une proportion plus grande à rester dans nos rangs », précise-t-il.

Des meilleures conditions de travail qui permettraient ausside recruter de nouveaux militaires. La dernière augmentation conséquente des effectifs remonte déjà à 2015, pour accompagner l’opération Sentinelle. Elle avait été déployée au lendemain des attentats pour faire face à la menace terroriste sur le territoire national.

Autre projet important pour la 27ème Brigade d’Infanterie de Montagne : dispenser des cours à l’Université Grenoble-Alpes dès novembre. L’innovation, les conflits et les montagnes seront les thématiques principales abordées. « Il s’agira notamment de partager ensemble des sujets d’étude sur l’homme augmenté en milieu extrême », détaille Pierre-Joseph Givre. De quoi créer des synergies entre la recherche de haut niveau, les entreprises dynamiques et l’armée.