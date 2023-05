De Metz à l’Alaska, Boris et Aleksandra partent à la conquête du Denali ce mercredi

Ils vont tenter de gravir le Denali, le plus haut sommet de l’Alaska, en couple, sans guide et en autonomie totale. Les Messins Aleksandra Kukla et Boris Lemiegre, deux passionnés d’alpinisme, partent ce mercredi pour une expédition de plus de trois semaines. Ils dormiront sous une tente, au milieu des neiges éternelles et sous des températures qui peuvent descendre jusqu’à moins 30 degrés.

A quelques heures de rejoindre le Denali, Boris et Aleksandra sont partagés entre excitation et appréhension. "On a à la fois envie d’y être parce que cela fait un moment qu’on se prépare mentalement. Et puis, on a aussi le coeur lourd parce qu’il faut quitter les enfants pendant trois semaines. C’est toujours compliqué mais on sait que ça va bien se passer. On a confiance en ceux qui restent avec eux et on sait aussi qu’on va vivre une super expérience, donc c’est ça qui est important. On va vivre nos rêves", dit Aleksandra Kukla.

"Vivre les rêves et pas juste rêver sa vie"

Cette expédition, le couple la prépare depuis plus de neuf mois. Ils n’ont pas choisi le Denali par hasard. Il fait partie des Seven summits, les sept sommets. "C’est un challenge très connu qui consiste à franchir les sommets les plus hauts sur chaque continent", explique Boris. Sur sept sommets, ces amoureux d’alpinisme en ont déjà gravi trois. Le Denali sera donc le quatrième.

"L’idée ce n’est pas juste de cocher une case. C’est aussi une expérience personnelle, c’est ça le plus important. C’est une manière de se ressourcer. On vit tellement de choses rapidement, ou on n’a pas forcément le temps de prendre le recul nécessaire, avec la vie quotidienne qui nous pousse à continuer toujours dans le même schéma de routine, donc ça fait du bien de temps en temps, de vivre les rêves et pas juste de rêver sa vie", poursuit Boris Lemiegre.

Une fois en Alaska, ce ne sera pas la vie de rêve qui les attends. Les conditions climatiques sont rudes, le milieu hostile. Depuis des mois, le couple travaille sa condition physique et son mental de fer pour affronter les grands froids et les vents glacials. La première partie de l’expédition sera la plus facile. Les deux alpinistes doivent atterrir directement sur le glacier de Kahiltna et rejoindre le camp de base à 2.200m d’altitude. De là, le début de l’ascension se fera avec des raquettes à neige, en tirant des pulkas, des grands traîneaux pour transporter plus de cent kilos de matériels et de nourriture lyophilisée.

La vie à 6.000m d’altitude, loin de tout confort

Ensuite, il leur faudra les chaussures à crampons et leurs piolets pour atteindre les différents camp de base qui mènent au sommet. A 6.000 m d'altitude, les conditions de vie, sous une tente, demandent une logistique et une organisation drastique.

"Il y a besoin de construire des murs de neige autour de la tente pour être en sécurité. On a besoin de vérifier si on n’est pas installé sur une crevasse. Ensuite, il faut tasser la neige pour avoir un support assez dur, planter la tente, faire en sorte que le vent n’arrache pas tout. Il faut aussi préparer un coin cuisine, de manière à faire la popote sans humidifier l’intérieur de la tente. On a des duvets spécifique pour dormir la nuit jusqu’à moins 40 degrés. Et puis tous les matins, avant de remballer, il faut sécher les affaires. C’est quelque chose d’ennuyeux mais si on ne le fait pas, l’humidité s’installe dans les différents habits, y compris dans les duvets et on a très froid", explique Boris.

"Une question de survie"

Le couple utilisera aussi un GPS et un téléphone satellite, pour se guider et communiquer leurs positions à leurs proches. Les appareils seront rechargés grâce à l’énergie solaire. "Il y a toute une organisation de la vie quotidienne. C’est des petites habitudes, des petits gestes du quotidien qu’il faudra avoir sur place et qu’il ne faudra pas louper, sinon cela peut avoir des conséquences importantes sur la durée", dit Boris.

"C’est une question de survie. Il n’y a vraiment pas de confort, pas de douche, pas de toilette. C’est vraiment des conditions très basiques mais c’est ça aussi qui est beau dans cette expédition. On se retrouve dans des situations qu’on ne connait pas forcément et on compte sur nous même pour s’en sortir. Et on y arrive très bien, avec cette vision : dans trois semaines on retrouvera le confort de la vie qu’on connait et qu’on apprécie. On l’appréciera d’autant plus", dit Aleksandra tout sourire.

Aleksandra Kukla et Boris Lemiegre prévoient d'atteindre le sommet du Denali entre le 14ème et le 20ème jour de leur périple. Ils croisent les doigts pour que la météo leur soit favorable. Leur retour à Metz est prévu le 11 juin.