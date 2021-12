De moins en moins d'habitants dans le Territoire de Belfort et la Haute-Saône selon l'INSEE

L'INSEE publie son dernier décompte de la population légale en France. La région Bourgogne-Franche-Comté perd 14 000 habitants entre 2013 et 2019. Une tendance visible aussi dans le Nord-Franche-Comté, notamment en Haute-Saône et dans le Territoire de Belfort.

De moins en moins d'habitants en Bourgogne-Franche-Comté. L'INSEE publie son dernier décompte de la population légale en France, qui indique que notre région perd 14 000 habitants entre 2013 et 2019, soit 0,1% de la population totale, alors que la France métropolitaine en gagne 0,4%. Cette baisse se constate aussi dans le Nord-Franche-Comté. Deux de nos départements sont à la baisse : la Haute-Saône et le Territoire de Belfort.

3 753 Belfortains en moins

Le Territoire de Belfort perd 3 000 habitants et la Haute-Saône 3 643. C'est surtout dans la ville de Belfort que la courbe plonge, avec 3 753 personnes en moins. Il y a plus de décès que de naissances, c'est le solde naturel, et pas suffisamment de nouveaux arrivants. Les Belfortains sont désormais 46 443 alors qu'ils étaient plus de 50 196 en 2013. En Haute-Saône, c'est Vesoul qui souffre et perd 559 habitants, alors qu'Héricourt en gagne 254.

Seul le Doubs est épargné par ces baisses de population. C'est même le département qui connaît la plus forte hausse de toute la région. Avec 10 654 personnes de plus en 6 ans. Il est porté par les communes de Besançon et Valentigney, qui gagnent près d'un millier d'habitants chacune, et dans une moindre mesure Montbéliard, qui en gagne 109. De quoi renforcer la place du Doubs comme département le plus peuplé de Bourgogne-Franche-Comté et éponger la baisse de population d'Audincourt, qui perd tout de même 1 211 habitants.