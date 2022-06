De moins en moins de prêtres en Mayenne : "la peur d'un engagement durable" selon le Diocèse

Deux prêtres ont été ordonnés dimanche 26 juin à la cathédrale de Laval par l'évêque Thierry Scherrer, une première en six ans en Mayenne. Moins de 100 prêtres officient aujourd'hui dans le département et la tendance n'est pas à l'amélioration.

L’Église catholique attire de moins en moins. Le nombre de fidèles pratiquants diminue mais le nombre de prêtres volontaires aussi. Une crise de l'engagement, à laquelle les diocèses tentent de répondre en recourant par exemple à des prêtres étrangers, des diacres et des "laïcs" engagés.

Près de 400 prêtres en Mayenne en 1980, moins de 100 aujourd'hui

Dimanche 27 juin, deux prêtres ont été ordonnés à la cathédrale de Laval par Monseigneur Thierry Scherrer, une première en six ans en Mayenne. On compte moins de 100 prêtres aujourd'hui dans le département. Un problème qui prend de l'ampleur explique l'évêque de Laval : "c'est une grande joie d'accueillir deux nouveaux prêtres même si en effet c'est trop peu. Dans nos diocèses, il faut savoir que 8 prêtres meurent chaque année et il en faudrait 8 pour les remplacer mais nous ne sommes pas dans un moment favorable d'abord parce qu'on a peur peut-être d'un engagement durable. C'est un phénomène de société, ce n'est pas nouveau. Il y a 40 ans, il y avait 360 prêtres, c'est un véritable décrochage et en milieu rural c'est très difficile".

Deux prêtres mayennais ordonnés à la cathédrale de Laval Copier

En 2017, la France comptait 14.780 prêtres, diocésains et religieux contre 28.700 en en 1995 selon les chiffres de l'Eglise catholique de France.