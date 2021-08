De moins en moins de femmes topless sur les plages du Pays Basque et de France

Protection de la santé, peur de la remarque à caractère sexuel, de la critique de son corps, ou difficultés à le montrer.... De moins en moins de femmes pratiquent le topless, selon une enquête Ifop pour Xcams Media* publiée ce jeudi 26 août, jour de la journée mondiale du topless. L'enquête explique que la pratique des seins nus atteint cette année un niveau historiquement bas : àpeine 19 % des Françaises enlèvent le haut sur les plages, contre 34% en 2009. Et la tendance est encore plus importante à long terme : 16% des femmes de moins de 50 ans s'y livrent aujourd'hui au moins occasionnellement, soit trois fois moins qu'il y a une petite quarantaine d'années (43% en 1984).

Sur la plage de la Barre, à Anglet, c'est d'abord à son bronzage que pense Christelle, allongée seins nus sur le dos. "Comme ça, j'ai le bronzage parfait des deux côtés. Sans trace de maillot", dit cette touriste parisienne. Maïder elle pense aussi bronzage, mais du dos uniquement. "Plutôt pour se protéger. Je pense qu'au niveau des glandes, ce n'est pas bon de s'exposer trop au soleil", dit-elle. Même si la corrélation entre cancer du sein et exposition au soleil n'est pas prouvée, cette peur est toujours présente dans les esprits. C'est même le premier argument de celles qui ne pratiquent pas le topless, 53% des Françaises avancent le risque encouru par leur peau.

Déjà qu'ils nous font chier dans la rue

Le second, selon l'étude, c'est la peur du comportement des hommes, notamment chez les jeunes femmes. Ainsi, 50% des femmes de moins de 25 ans craignent d'être l'objet d'agression physique ou sexuelle, 48% de subir le regard "concupiscent" des hommes et 46% qu'une photo d'elles soit prise et publiée sur les réseaux sociaux. "Déjà qu'ils nous font chier dans la rue... On ne va pas à la plage pour s'exposer, on y va pour être pépouze, tranquille". La jeune Paloise y voit aussi une question générationnelle. "J'ai une amie qui ne fait pas de topless, mais sa mère oui". "On remarque que que ce sont des personnes de plus de 50-60 ans, c'est bien vrai. Elles sont décomplexées, elles sont sont libres".

La liberté, l'égalité, c'est d'ailleurs pour ça que l'on célèbre la journée du topless, le 26 août. Parce que le 26 août 1920, les femmes obtenaient le droit de vote aux États-Unis.

*Enquête réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 7 au 8 juillet 2021 auprès d'un échantillon de 1 500 femmes, représentatif de la population féminine française âgée de 18 ans et plus.