De Moscou au Berry, Dimitri et Anna ont tout quitté pour échapper à la mobilisation dans l'armée

Pendant des mois, des familles ukrainiennes fuyant le conflit se sont réfugiées dans le Berry, mais elles ne sont pas les seules à fuir les conséquences du conflit. C'est aussi le cas de Dimitri et Anna (* prénoms d'emprunts). Lui est Franco-Russe, originaire de Châteauroux. Elle est Russe. Ensemble, ils sont venus se réfugier en Berry avec leur fils de deux ans. La décision a été prise après le discours de Vladimir Poutine annonçant la mobilisation pour partir sur le front ukrainien. Tous les deux risquaient d'être enrôlés dans l'armée. Ils sont arrivés à la fin du mois de septembre dans l'Indre.

Le doute face à la mobilisation partielle

Il y a encore quelques semaines, le couple n'aurait jamais pensé quitter la Russie. Leur quotidien n'avait guère changé depuis le début du conflit il y a huit mois. Ils avaient une situation, un enfant, un certain confort. Ce qui les a décidé, c'est cette mobilisation mais surtout le doute raconte Dimitri. "Quand on lisait les textes de loi, le décret était assez large, il n'était pas écrit qui exactement partait et qui exactement ne partait pas. Donc le risque était pour tout le monde". En effet, Dimitri a obtenu la nationalité Russe à la fin de l'année 2021, début de l'année 2022, sa compagne Anna, médecin, était elle aussi possiblement mobilisable.

Deux voyages pour rejoindre l'Indre

Dimitri a pris un billet le lendemain du discours, le jeudi 22 septembre, prépare sa valise et quitte Moscou le vendredi matin. S'en suit un périple en bus, en train, puis en avion de Moscou à Paris en passant par Saint-Pétersbourg, Tallinn et Helsinki. Anna, elle, est partie la semaine suivante avec leur fils. Citoyenne russe, elle ne pouvait pas traverser l'Union européenne et a dû passer par Istanbul en Turquie.

Collègues, amis, familles, le choix a été compris, assurent-ils. Bien sûr, la famille d'Anna est triste explique la jeune femme. Du côté des collègues de Dimitri, plusieurs ont aussi tenté de fuir. "Ils essayent de venir en Europe. Il y en a deux qui sont venus en voyage d'affaires mais leurs visas prendront fin en janvier, d'autres collègues ont essayé de partir mais ils n'avaient pas de visa et puis certains sont partis aussi sans prévenir et on ne sait pas où ils sont".

L'Indre en durée indéterminée

L'entreprise qui emploie Dimitri lui a permis de travailler depuis l'Indre. En revanche, Anna, médecin en Russie, ne peut pas exercer en France et doit régulariser sa situation car son visa actuel n'est valide que jusqu'à la fin de l'année. Elle aimerait pouvoir mettre ses compétences aux services de Berrichons, bien consciente du désert médical que connaissent l'Indre et le Cher .

"C'est mon pays de cœur" - Dimitri

Le couple a le mal du pays. Dimitri vit depuis plusieurs années en Russie et il appréciait le mode de vie, la culture. "C'est mon pays de cœur, ce n'est pas un hasard si j'ai obtenu la nationalité" confie-t-il. "Et puis, il y a des tas de facilités dans la vie qu'on avait en Russie et qu'on n'a pas ici. On peut aller au magasin à n'importe quelle heure, les livraisons à domicile gratuites de tout ce qu'on voulait au supermarché. Cet hiver aussi, la neige va nous manquer" détaille Dimitri qui fait contre mauvaise fortune bon cœur : "Il y a beaucoup de choses qui nous manquent, bien sûr. Mais ici, il y a aussi de choses nouvelles qu'on n'avait pas là-bas et ça compense aussi ce que l'on perd".

"Je ne voulais pas partir, j'avais toute ma vie, j'avais mon travail, mes amis, tout" - Anna

Anna, elle, a la voix qui vacille lorsqu'elle évoque les jouets emportés à la va-vite dans la valise. Autant de traces de la vie d'avant. "Ca me touche le cœur, et bien sûr ça me manque" explique la jeune femme. Elle confie qu'elle n'avait "jamais pensé partir comme ça parce que je ne voulais pas partir. J'avais toute ma vie, j'avais mon travail, j'avais mes amis, j'avais tout".