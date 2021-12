De nombreuses collectivités annulent leurs cérémonies de voeux en Bretagne

C'est toujours un événement pour les mairies et les collectivités mais une bonne partie d'entre elles ont déjà pris leurs décisions. Il n'y aura pas de cérémonies de voeux en janvier 2022 à Rennes, Saint-Brieuc, Brest, Redon, Saint-Malo et dans toutes les communes de l'agglomération. C'est le cas aussi à Fougères, Plouarzel, Le Conquet, Lampaul-Ploudalmézeau, Ploumoguer ou encore à Vannes. "Ma responsabilité c'est de suivre les consignes du gouvernement qui appelle à la prudence lors des rassemblements amicaux et familiaux. Je ne me vois pas réunir au mois de janvier 300 chefs d'entreprises, des associations, le personnel de la ville et prendre le risque d'un cluster. On n'a pas le choix. J'aurais aimé voir du monde début janvier mais non" explique le maire de Vannes David Robo, qui comme Hervé Guihard, le maire de Saint-Brieuc, adressera ses voeux en vidéo.

Certains maintiennent ou s'interrogent

Jean Pierre Savignac, le maire de Cesson-Sévigné, près de Rennes, fait un autre choix. Il maintient ses deux cérémonies de voeux aux entreprises et aux associations qui rassemblent chacune entre 200 et 300 personnes mais avec conditions sanitaires. "Nous serons au Carré Sévigné, une salle de 600 places et nous condamnerons une place sur deux. Le passe sanitaire et le masque seront obligatoires" précise le maire Jean-Pierre Savignac qui ajoute que le pot en fin de cérémonie sera annulé.

Toutes les communes n'ont pas encore pris leur décision. La question se pose encore par exemple à Vitré ou à Saint Grégoire en Ille-et-Vilaine.