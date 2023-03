De nombreuses opérations de blocages ce jeudi dans le Poitou

Dans la Vienne, de nombreux blocages sont en cours. D'abord, sur des lieux stratégiques du département : le rond-point de l'Abbé Pierre à Châtellerault, la nationale 147 au niveau de Lussac Les Châteaux, sur le site du Futuroscope ou encore le rond-point de la Porte de Paris à Poitiers. Les sites d'Enedis et de l'incinérateur de Saint-Eloi sont par ailleurs toujours bloqués, jusqu'à demain minimum. Les étudiants bloquent également sur le campus de l'Université.

En Deux-Sèvres, circulation à l'arrêt sur l'échangeur de l'A83 à la Crèche, et sur la nationale 149 au niveau de Chatillon sur Thouet. Quatre cortèges sont prévus dans la journée : à Thouars le matin, Bressuire, Parthenay et Niort l'après-midi. Du côté de la Vienne, 7 cortèges sont prévus à Châtellerault, Chauvigny, Civray, Loudun, Lussac les Châteaux, Montmorillon et Poitiers

Le rond-point de la Porte de Paris bloqué toute la journée

La manifestation partira du rond-point à 14H direction le centre-ville de Poitiers © Radio France - Salomé Martin

Sur le rond-point de la Porte de Paris, les syndicats sont installés depuis 6 H ce matin, avec la ferme intention d'y rester toute la journée. Le cortège de Poitiers en partira vers 14H, par le boulevard Chasseigne, avant de revenir au point de départ en passant par le centre ville pour un barbecue solidaire. Les forces de l'ordre dévient les automobilistes en amont des quatre axes du rond-point.