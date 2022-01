De nombreux accidents en Dordogne à cause du verglas

Les gendarmes recensent déjà cinq accidents de la route ce mardi 18 janvier avant 8 heures à cause du verglas. Il s'agit d'accidents matériels. Il y en a déjà eu 11 ce lundi, 9 le dimanche 16 janvier dernier. De nombreux auditeurs nous appellent à France Bleu Périgord pour nous signaler des secteurs à risque. Il y a notamment du verglas entre Sarlat et Souillac, mais aussi à Virsac, à Miallet, au Bugue, autour de Belvès, entre Montignac et le Lardin et entre Cubjac et le Change...

à lire aussi Neige et verglas : comment conduire sur les routes glissantes ?